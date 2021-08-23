ГОРНЯК22 23.08.2021
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Алтапресс: По 10 тысяч рублей выплатят российским пенсионерам

Горняк22
28 минут Ago

Президент России Владимир Путин предложил осуществить разовые выплаты для пенсионеров и военнослужащих, сообщает РБК.

Владимир Путин. kremlin.ru

Так, 22 августа глава государства заявил, что военнослужащим следует разово выплатить в среднем по 15 тысяч рублей.

Кроме того, Путин заявил о необходимости выплатить пенсионерам, в том числе работающим, по 10 тысяч рублей.

«Поэтому этой тысячи, которую мы предусмотрели на прибавку к пенсии, на мой взгляд недостаточно. И я просил бы „Единую Россию“, когда она сформирует соответствующую фракцию в Думе, определенным образом отреагировать, и предлагаю дополнительно выплатить пенсионерам в этом году, осуществить разовую выплату в размере 10 тысяч рублей», — цитирует президента РИА Новости.

В ходе встречи с представителями партии «Единая Россия» Путин отметил, что в стране во время пандемии имели место сложности, связанные с потерей рабочих мест, ростом инфляции и с ударами по реальным доходам граждан.

«Мы прошли этот период гораздо более эффективнее и лучше, чем во многих других развитых экономиках мира, в развитых странах мира. Мы восстановили практически полностью докризисный уровень нашей экономики», — заявил глава государства.

Алтапресс

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