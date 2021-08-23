Алтапресс: Суд подтвердил устный сговор скупщиков молока на Алтае, но бизнес называет другие причины обвала цен

Управление Федеральной антимонопольной службы в Алтайском крае подтвердило в суде вывод о ценовом сговоре скупщиков молока в Курьинском и Краснощековском районах в 2020 году. Между тем, бизнес объясняет ежегодный летний обвал цен другими причинами: в регионе избыток сырого молока — в том числе из-за крупных поставок из Новосибирской области.

Молоко. Дойка. unsplash.com

Производители молока грозили бойкотом

2020 год стал для владельцев частных подворий самым провальным за много лет. Закупочные цены упали настолько, что жители нескольких сел Волчихинского и Михайловского районов даже отказались сдавать молоко по таким ценам. В дальнейшем, впрочем, они передумали бойкотировать скупщиков — куда-то же надо девать молоко.

В ценах на молоко в очередной раз разбиралось краевое УФАС. Вывод ведомства, как и раньше, был однозначный: сборщики молока в Курьинском, Краснощековском и Рубцовском районах, одновременно понизив цены, заключили об этом устное соглашение.

И вот однако один из фигурантов двух разбирательств — компания «СМК» (в настоящий момент зарегистрирована в Москве) — попытался оспорить в суде выводы УФАС. Причем весьма настойчиво: по одному из дел подал жалоба в третью судебную инстанцию. Итак, как доказывали сговор.

Молоко. Михаил Хаустов

Маржа от 5 до 6 рублей с литра

В Курьинском районе молоко у населения закупали «Барнаульский молкомбинат», «Агротрейд-Катунь» и «СМК». Первый действовал, так сказать, через водителей своих автомобилей. «СМК» — через агента: фирму «Агротрейд-Катунь», которая перепродавала сырье еще и ИП Семкину.

В апреле 2020 года в районе цена молока с частных подворий снизилась с 21 до 20 рублей. Но весь апрель «Агротрейд-Катунь» перепродавал его своим партнерам по январской цене — по 25 рублей.

С 1 мая цена упала до 18 рублей. Скупщик добавил к нему 30% и перепродавал по 24 рубля, получая по 6 рублей с литра. С 16 мая цена сырого молока достигла 17 рублей, а перепродавалось оно по 22 рубля.

Получилось, что закупочная цена молока у населения с января по 16 мая снизились на 19%, а цена его перепродажи — только на 12%.

То есть «Агротрейд-Катунь» снижало закупочные цены на сырое коровье молоко не соразмерно снижению цен, установленному организациями, оказывающими услуги по дальнейшему продвижению молока до переработки, — пришли к выводам антимонопольщики.

Молоко. Дмитрий Кудрявцев

Противоречит закону

Сравнив цены у разных скупщиков, антимонопольщики выяснили: они были одинаковыми — и наиболее невыгодными для владельцев ЛПХ, и устанавливали их одновременно или с небольшим временным интервалом.

Анализ деятельности трех компаний показал: их расходы могут весьма отличаться друг от друга. Так, «БМК» самостоятельно перерабатывает молоко. «Агротрейд-Катунь» реализует его оптом. А «СМК» передает на переработку на «Краснощековский молочный комбинат».

Из решения арбитражного суда Алтайского края:

Таким образом «Барнаульский молочный комбинат», «Агротрейд-Катунь» и «СМК» находятся в разных экономических условиях, что свидетельствует о наличии у них возможности установления различных закупочных цен».

Фляги. Молоко. CC0

Как полагали в УФАС, объективных причин устанавливать и поддерживать одинаковые цены у компаний не было — значит, одни и те же цены у разных скупщиков являются результатом устной договоренности. Тем самым они нарушили закон «О защите конкуренции».

Выгодны скупщикам , но не производителям

В решении суда представитель УФАС описал, к чему приводят одинаковые цены: при отсутствии конкуренции у скупщиков нет мотивов улучшать сервис, а у частных владельцев коров нет выбора. Одинаковые закупочные цены выгодны именно скупщикам молока, решили антимонопольщики.

В суде, впрочем, «СМК» утверждало, что не может быть признанно участником ценового сговора — оно ведь само не покупает молоко у сельчан. Однако УФАС предъявило договор этой компании с агентом-скупщиком. В нем же сказано, что максимальные и минимальные цены утверждает именно «СМК», уведомляя скупщика (письменно или устно) об их изменении.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Еще в ходе собственного разбирательства УФАС обязало всех троих участников рынка в Курьинском районе прекратить нарушения и вести самостоятельную ценовую политику по приобретению сырого молока — исходя из своих затрат и прибыли.

И арбитраж признал, что антимонопольщики правы. Их выводы подтвердили две судебные инстанции. Аналогичное решение арбитраж вынес и по Краснощековскому району, где «фигурантами» были «СМК» и «Барнаульский молкомбинат», пор этому делу «СМК» подал кассацию.

Новый виток разбирательств

Но разбирательства УФАС ситуацию на рынке не изменили. В июне уже 2021 года ведомство вновь открыло дело о нарушении законодательства на этом рынке — сведения о падении цен поступили из 18 районов, сообщал в июне глава алтайского управления ФАС Степан Поспелов.

Молоко. Михаил Хаустов

Владельцы ЛПХ заявили о снижении цены литра молока с 26 до 17 рублей, но на сей раз обошлись без угроз бойкота. При этом в том же июне закупочные цены на молоко у сеельхозорганизаций края, по данным аналитического центра Milknews, составляли 25,2 рубля за литр.

В Алтайпищепроме, комментируя ситуацию, отметили, что цены на молоко все же немного выше, чем в прошлом году. И вновь посоветовали владельцам частных подворий создавать снабженческо-сбытовые кооперативы — чтобы концентрировать объемы сырого молока, делать его первичную обработку и реализовать на молзавод по цене первого сорта, сопоставимой с ценой для сельхозпредприятий.

Нет сговора — есть перенасыщение

Интересное объяснение резкому снижению цен летом выдвинули эксперты рынка сайту Milknews. Они предположили, что ценового сговора на Алтае нет — но зато есть переизбыток молока в этот период.

Молоко. Производство Олег Богданов

Кроме больших объемов молока из хозяйств населения, на перерабатывающие заводы края поступает сырье из соседнего региона — Новосибирской области. И это тоже существенные объемы: около 1 тыс. тонн в сутки — так почти нет своей переработки, объяснил сайту Milknews директор «МолСиб» Игорь Елисеенко.

Справка

С 2014 года управление рассмотрело более 400 обращений владельцев ЛПХ, возбудило 20 антимонопольных дел, по итогам рассмотрения которых, факты антиконкурентных соглашений подтверждались. Об этом сообщал руководитель краевого УФАС Степан Поспелов.

Алтапресс