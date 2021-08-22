ГОРНЯК22 22.08.2021
Коронавирус

Алтапресс: В Барнауле «заминировали» торговый центр Plaza, и еще несколько зданий

Горняк22
13 часов Ago

В краевой столице вновь появились сообщения о предполагаемом минировании зданий. На этот раз были оцеплены торгово-офисный центр Plaza на пр. Красноармейском, 25, где располагается фитнес-клуб «Магис Спорт», здание «Алтайской правды». Есть сообщения, что в список попали гипермаркет «Алтай» и торгово-офисный центр «Гулливер» и ТЦ «Бум».

В Барнауле "заминировали" несколько административных зданий. Анна Зайкова.

Людей из помещений эвакуировали. Вывели и посетителей «Магис Спорт». У многих в кабинках бассейна остались вещи.

Сами здания оцепили сотрудники полиции. Пока они не предпринимают никаких действий — ждут кинологов с собаками.

Как стало известно altapress.ru, поступили минимум четыре звонка. По другой версии, сообщения о минировании пришли на электронную почту.

Злоумышленники сообщили о том, что здания в центре Барнаула и в районе пр. Космонавтов, заминировали. Правоохранительные органы тут же начали действовать — людей вывели, здания оцепили.

На данный момент сотрудники компаний, чьи помещения закрыла полиция, и посетители уже больше двух часов ждут на улице.

Полиция дежурит рядом. Подробности не сообщаются.

В Барнауле &quot;заминировали&quot; несколько административных зданий.1 В Барнауле «заминировали» несколько административных зданий. Анна Зайкова.

Работа в организациях парализована, и только мойщики окон продолжают свою деятельность, как ни в чем не бывало.

Ранее сообщалось, что о том бомбу заложили в туалете ТЦ «Юбилейный» на ул. Пионеров, 136.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Сибирячка не смогла купить поддельный сертификат о вакцинации и пожаловалась в полицию

Алтапресс: Сибирячка не смогла купить поддельный сертификат о вакцинации и пожаловалась в полицию

Горняк22
13 часов Ago
В Кемеровской области разыскивают мошенника, предлагающего поддельные сертификаты о вакцинации от ковида, сообщает «Коммерсант». Продавцы поддельных сертификатов о вакцинации показывают товар. Скриншот переписки....
Алтапресс: Барнаульцы отметят День российского триколора без торжеств, но патриотично

Алтапресс: Барнаульцы отметят День российского триколора без торжеств, но патриотично

Горняк22
13 часов Ago
В День Государственного флага России, 22 августа, для барнаульцев приготовили патриотические акции, флешмобы и онлайн-конкурсы. Массовых торжеств из-за коронавируса не будет, сообщили в администрации города....
Алтапресс: Коронавирус пока не сдает позиции в Алтайском крае: 270 новых случаев за сутки

Алтапресс: Коронавирус пока не сдает позиции в Алтайском крае: 270 новых случаев за сутки

Горняк22
13 часов Ago
Рост числа заболевших коронавирусной инфекцией, по сравнению с прошедшими сутками, не ослабевает. На сегодняшний день выявлено 270 случаев (сутки назад было 268 заболевших). При...
Алтапресс: Потепление продолжается. Алтайский край живет в объятиях мягкой августовской погоды

Алтапресс: Потепление продолжается. Алтайский край живет в объятиях мягкой августовской погоды

Горняк22
13 часов Ago
Благоприятная погода, установившаяся в Алтайском крае во второй половине текущей недели, продолжается. Дорога в лесу. Лето. Тепло. СС0 Днем 22 августа в регионе будет...
Алтапресс: Скончался известный алтайский врач-кардиолог

Алтапресс: Скончался известный алтайский врач-кардиолог

Горняк22
2 дня Ago
18 августа ушел из жизни известный ученый, педагог, специалист в области кардиологии, терапии и кардиореабилитации, заслуженный врач России Герман Ефремушкин. Об этом сообщила пресс-служба минздрава...
Алтапресс: Назначен новый управляющий барнаульским отделением Банка России

Алтапресс: Назначен новый управляющий барнаульским отделением Банка России

Горняк22
3 дня Ago
Управляющим отделением по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка РФ назначен Андрей Иванов. Ранее он работал заместителем управляющего отделением Красноярск Банка России....

Читать по теме:

ВТОПЕ: