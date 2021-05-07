ГОРНЯК22 07.05.2021
Коронавирус

Алтапресс: Пьют и ждут новостей. В дни ковидных ограничений в Новосибирской области сварили на 35% больше пива

Горняк22
8 часов Ago

Новосибирская область по итогам первого квартала 2021 года стала четвертой в России и первой в Сибири по производству пива, пишет «Коммерсант Сибирь».

Пиво. Бокал СС0

В Новосибирской области в январе — марте произвели 10,9 млн декалитров пива, при этом пивные напитки (на основе пива) составили 9% от общего объема.

«В первом квартале 2021 года <…> на 34,6% больше, чем за тот же период 2020 года», — рассказали в Новосибирскстате.

На Новосибирскую область пришлось 34% от всего произведенного в Сибири пива за первые три месяца.

По объему производства пива регион занимает четвертое место среди других субъектов России (после Московской области, Республики Татарстан и Санкт-Петербурга).

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников продлил до 31 мая ограничения из-за коронавируса и режим повышенной готовности.

Кстати, пивзавод томского мэра в 2020 году тоже продемонстрировал рост — получил чистую прибыль в 2,2 млрд рублей (на 29,2% больше, чем годом ранее).

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Всем будет леденец. 5 ярких трендов сезона, которые сделают из вас куколку

Алтапресс: Всем будет леденец. 5 ярких трендов сезона, которые сделают из вас куколку

Горняк22
8 часов Ago
Пока Барби примеряла на себе костюм космонавта от Роскосмоса, дизайнеры украли ее розовые платьица и дали поносить нам. Рассказываем, что еще такого детского и игрушечного...
Алтапресс: Столичный размах. Сравниваем дорогущие квартиры в потрясающих местах Москвы и Барнаула

Алтапресс: Столичный размах. Сравниваем дорогущие квартиры в потрясающих местах Москвы и Барнаула

Горняк22
8 часов Ago
Жилыми «квадратами» тоже можно мериться. У двух столиц оказалось много общего. Рублевка, центральная площадь, здание правительства и набережная есть в каждой из них. И пусть...
Алтапресс: Проверено на себе. Как корреспондент altapress.ru пробежал полумарафон в Казани и чуть не умер от счастья

Алтапресс: Проверено на себе. Как корреспондент altapress.ru пробежал полумарафон в Казани и чуть не умер от счастья

Горняк22
8 часов Ago
2 мая состоялось одно из главных легкоатлетических событий России — Казанский марафон. Это 14 тыс. участников из 67 регионов и 29 стран мира, сотни волонтеров,...
Алтапресс: Путин наградил орденом и медалями сотрудников алтайского «антиковидного» ведомства

Алтапресс: Путин наградил орденом и медалями сотрудников алтайского «антиковидного» ведомства

Горняк22
1 день Ago
Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами. Среди награжденных — трое сотрудников управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, сообщили в правительстве региона. Орден Пирогова и...

Читать по теме:

ВТОПЕ: