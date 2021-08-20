ГОРНЯК22 20.08.2021
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Алтапресс: Назначен новый управляющий барнаульским отделением Банка России

Горняк22
10 часов Ago

Управляющим отделением по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка РФ назначен Андрей Иванов. Ранее он работал заместителем управляющего отделением Красноярск Банка России. Об этом сообщил сайт Центробанка.

Отделение Барнаул Сибирского ГУ ЦБ РФ. Яндекс.Карты

Андрей Иванов родился в 1963 году в Барнауле.

В 1985 году окончил Новосибирский электротехнический институт.

Андрей Иванов;1 Андрей Иванов; cbr.ru

В 1993 году — Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Экономика и управление производством» (Москва).

В 2011 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (Москва) по программе MBA «Банки», специализация: банковский менеджмент.

Получил квалификацию «Мастер делового администрирования».

Стаж работы в Банке России — 28 лет, 26 из них работал на разных должностях в барнаульском отделении.

До назначения на должность управляющего Андрей Иванов прошел путь от экономиста второй категории отдела по организации работы с коммерческими банками до заместителя управляющего.

Татьяна Винокурова, возглавлявшая отделение Барнаул с 2015 года, ушла на заслуженный отдых.

Алтапресс

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