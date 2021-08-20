Алтапресс: Намыли на штраф. Барнаульская управляющая компания рублем ответит за лишнюю графу в квитанции

Включение в квитанцию отдельной графы «за уборку подъезда» стало предметом судебного иска нескольких барнаульцев к управляющей компании. Суд они выиграли. И теперь проигравшая УК должна будет рублем ответить за нарушение — ей придется возместить жильцам затраты на оплату уборки, которую они перечисляли напрямую клининговой фирме. А за то, что УК не пошла навстречу жильцам добровольно, она заплатит им штрафы.

Уборка. Pixabay.com

С чего все началось?

Графа «уборка подъездов» (позже переименованная в «дополнительную клининговую услугу») появилась в квитанциях жильцов этого дома несколько лет назад.

Платили люди по 55−60 рублей с квартиры. При этом деньги шли напрямую клининговым фирмам — в управляющую компанию «Фирма ПЖЭТ-2» они не поступали.

А появилась графа в квитанции после того, как управляющая компания получила от клининговых фирм протоколы общих собраний. На них жильцы якобы дали согласие взимать с них дополнительные сборы за уборку путем включения соответствующей строчки.

Что характерно: «общее» собрание проходило поподъездно. В результате в подъездах № 2, 3 и 6 мытьем полов занялись технички фирмы «Бриз». Остальные же подъезды взяли на себя «Чистый дом» (позже переименованный в ГК «Наше дело») и «Экодом».

Уборка. Barnaul.org

Что потребовали в суде

Так бы все и продолжалось, если бы жильцы не узнали, что «требование дополнительной оплаты за уборку подъезда не основано на законе». В 2020 года они попросили управляющую компанию исключить графу из квитанции.

Но та отказала — сослалась на то, что собственники дома не утвердили перечень работ и услуг на 2020 год. После этого-то люди и пошли в суд. Их интересы представлял общественный защитник Геннадий Приградов, который и рассказал altapress.ru эту историю.

В иске пятеро истцов потребовали от УК уже намного больше: не только исключить незаконную графу, но и возместить им все, что они заплатили клиринговым фирмам за уборку. А кроме этого — выплатить им неустойку, компенсацию морального вреда да еще и оплату услуг представителя. И плюс — штраф за то, что не удовлетворила требования добровольно.

Индустриальный районный суд Барнаула. altapress.ru

Поскольку формированием квитанции и начислением платежа за уборку занимается УК — ей и платить. И, надо сказать, это были немаленькие суммы: все пятеро потребовали от УК в целом почти 30 тыс. рублей, не считая штрафа.

На что опирались истцы

Спорить с позицией истцов было трудно.

Во-первых, есть установленный правительством РФ минимальный перечень работ по содержанию общего имущества — и он не может быть уменьшен (постановление № 290 от 2013 года). Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего пользования в него включена.

Напомним, содержание общего имущества — это то, что мы платим по первой строчке квитанции с квадратного метра своей квартиры

Уборка подъезда. Altapress.ru

Во-вторых, то, что уборка мест общего пользования производится за счет платы за содержание жилья, вписано в договор с УК «Фирма ПЖЭТ-2».

В-третьих, никакого общего собрания (после которого УК включила в квитанцию новую графу) в доме попросту не было. Был лишь обход квартир работником клининговой фирмы.

При этом инициатором псевдособраний в протоколе указали женщину, которая заявила на суде: инициатором не была, в собрании не участвовала, протокол не подписывала. С своей стороны, УК не убедилась, что протокол подлинный и обоснованный.

Что решил суд?

Требования жильцов суд признал обоснованными. УК обязана исключить отдельную графу и выплатить пятерым истцам деньги — правда, суд уменьшил сумму выплат до 18,6 тыс. рублей.

Правильная уборка. Pixabay.com

Штраф, который УК заплатит каждому из жильцов, составил от 250 до 1330 рублей. Индустриальный райсуд вынес решение по делу еще в июне, УК его оспаривать не стала, исполнительные листы уже поступили в службу судебных приставов.

Между тем, и прокуратура, и инспекция стройжилнадзора не раз давали разъяснения о незаконности злосчастной графы «за уборку».

Расходы на уборку подъездов должны быть включены в тариф на содержание и текущий ремонт. При этом такие расходы не могут выставляться отдельной дополнительной строкой в квитанциях об оплате жилищно-коммунальных услуг, — писала, например, прокуратура Алтайского края.

Но по никому нет дела до закона и история продолжается. Кстати, на качество уборки наши истцы не жаловались.

Правильная уборка. Pixabay.com

Что такое правильная уборка мест общего пользования?

В минимальный перечень работ по уборке входят:

сухая и влажная уборка тамбуров , лестничных площадок и маршей,

лестничных площадок и маршей, влажная протирка подоконников , оконных решеток , перил лестниц , шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств , почтовых ящиков , дверных коробок , полотен дверей , доводчиков , дверных ручек,

оконных решеток перил лестниц шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств почтовых ящиков дверных коробок полотен дверей доводчиков дверных ручек, мытье окон,

очистка систем защиты от грязи , металлических решеток,

металлических решеток, проведение дератизации и дезинфекции помещений , входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

Источник: Постановление правительства от 3 апреля 2013 года № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».

Алтапресс