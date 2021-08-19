Алтапресс: По сто тысяч на душу. Как принять участие в лотерее и получить деньги за прививку от коронавируса
Денежные призы по 100 тысяч разыграют в России среди вакцинированных от коронавируса. Конкурс-эксперимент пройдет с 1 сентября по 1 декабря.
Карман, деньги. СС0 1 Кто проводит розыгрыш?
Акцию проводит российское правительство. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующий указ.
Оператором лотереи выступит акционерное общество «Гознак». Об этом сообщают на правительственном сайте.
Деньги. unsplash.com 2 Где пройдет конкурс?
На официальном сайте бонусзаздоровье.рф. На нем же опубликуют результаты лотереи, подготовленные специальной тиражной комиссией (ее состав пока не известен).
3 Кто может участвовать?
Согласно документу, участниками эксперимента могут стать лица старше 18 лет. Учитывать будут всех, кто вакцинировался до подведения конкурсных итогов.
Российский паспорт. altapress.ru 4 Какой призовой фонд?
Всего разыграют 100 млн рублей. Их распределят между одной тысячей победителей.
5 Как пройдет мероприятие?
Каждому участнику лотереи присвоят уникальный номер. Компьютерная система, используя алгоритм случайной выборки, определит победителей.
Клавиатура компьютера. CC0 6 Где, кроме сайта, опубликуют результаты?
Сведения появятся в личном кабинете на портале Госуслуг. Также победителям направят информацию в push-уведомлениях.
7 Как получить приз?
В личном кабинете на сайте Госуслуг нужно указать номер банковской карты МИР — не позднее 3 месяцев с даты получения уведомления.
Карта «Мир». Источник: nspk.ru.
После подтверждения реквизитов денежный приз автоматически поступит на счет победителя. Призы выплачивают в течение 6 месяцев с даты проведения розыгрыша.
8 Для чего запускают акцию?
«Запуская программу поощрения вакцинированных, мы выражаем признательность гражданам, которые проявили сознательность, позаботились о своём здоровье и защитили своих близких», — цитирует Татьяну Голикову сайт правительства.
Вакцина. Вакцинация. Прививка. unsplash.com 9 Подобные розыгрыши
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В Залесовском районе Алтайского края среди вакцинированнных разыгрывали велосипед. Акция проходила с 20 июня по 2 июля. О победителях не сообщается.
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Телеканал RT пообещал выплатить привитым до 10 июля сотрудникам по 57 тыс. рублей.