Алтапресс: По сто тысяч на душу. Как принять участие в лотерее и получить деньги за прививку от коронавируса

Денежные призы по 100 тысяч разыграют в России среди вакцинированных от коронавируса. Конкурс-эксперимент пройдет с 1 сентября по 1 декабря.

Карман, деньги. СС0 1 Кто проводит розыгрыш?

Акцию проводит российское правительство. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующий указ.

Оператором лотереи выступит акционерное общество «Гознак». Об этом сообщают на правительственном сайте.

Деньги. unsplash.com 2 Где пройдет конкурс?

На официальном сайте бонусзаздоровье.рф. На нем же опубликуют результаты лотереи, подготовленные специальной тиражной комиссией (ее состав пока не известен).

3 Кто может участвовать?

Согласно документу, участниками эксперимента могут стать лица старше 18 лет. Учитывать будут всех, кто вакцинировался до подведения конкурсных итогов.

Российский паспорт. altapress.ru 4 Какой призовой фонд?

Всего разыграют 100 млн рублей. Их распределят между одной тысячей победителей.

5 Как пройдет мероприятие?

Каждому участнику лотереи присвоят уникальный номер. Компьютерная система, используя алгоритм случайной выборки, определит победителей.

Клавиатура компьютера. CC0 6 Где, кроме сайта, опубликуют результаты?

Сведения появятся в личном кабинете на портале Госуслуг. Также победителям направят информацию в push-уведомлениях.

7 Как получить приз?

В личном кабинете на сайте Госуслуг нужно указать номер банковской карты МИР — не позднее 3 месяцев с даты получения уведомления.

Карта «Мир». Источник: nspk.ru.

После подтверждения реквизитов денежный приз автоматически поступит на счет победителя. Призы выплачивают в течение 6 месяцев с даты проведения розыгрыша.

8 Для чего запускают акцию?

«Запуская программу поощрения вакцинированных, мы выражаем признательность гражданам, которые проявили сознательность, позаботились о своём здоровье и защитили своих близких», — цитирует Татьяну Голикову сайт правительства.

Вакцина. Вакцинация. Прививка. unsplash.com 9 Подобные розыгрыши

В Залесовском районе Алтайского края среди вакцинированнных разыгрывали велосипед. Акция проходила с 20 июня по 2 июля. О победителях не сообщается.

Телеканал RT пообещал выплатить привитым до 10 июля сотрудникам по 57 тыс. рублей.

Алтапресс