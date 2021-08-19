Алтапресс: Затяжная жара или холод? Какой будет осень-2021 на Алтае

Алтайское лето стало длиннее? А осень потеплела? На эти вопросы altapress.ru ответила начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

Осень. Дождь. СС0

Продолжительность лета в крае увеличилась?

Эксперт говорит: нельзя точно определить, как сместился жаркий сезон, стал он длиннее или короче. По словам Людмилы Сырых, раз на раз не приходится. Но обычно лето «просыпается» при температуре +15 градусов. То есть в конце мая-начале июня.

Специалист отмечает, что тепла летняя погода долго радовала в 2020 году. «Тогда, — добавляет она, — и осень с зимой не были привычно холодными».

Жара. Солнце. СС0

Какой будет осень 2021?

Людмила Сырых,

начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра:

Как и в случае с летом, определить не получится. Сейчас у нас нет долгосрочных методов прогнозирования. Мы можем предсказывать погодные условия только на неделю вперед.

Осень. Желтые листья СС0

Алтайская осень изменилась за последние десятилетия?

Людмила Сырых,

начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра:

Не думаю. К тому же стандарта, какой должна быть осень, нет. «Бабье лето» так или иначе остается. Не обходится и без дождей. Конечно, осень может начинаться чуть раньше или позже, но это норма.

Предварительный прогноз

По данным Гидрометцентра России, опубликованным в марте, в предстоящем сентябре погодных отклонений не ожидается. Температура воздуха и количество осадков прогнозируются на обычном для нашего региона уровне.

Осень. СС0

Отметим, что в сентябре норма средней месячной температуры в Барнауле составляет +11 градусов.

Алтапресс