Алтапресс: Наведут шороху. Барнаульские театры поборются за внимание зрителя яркими и неожиданными премьерами

Грядущий театральный сезон в Барнауле обещает быть богатым на самые интересные события. Что нового готовят театры и что точно нельзя пропустить — «Афиша» подготовила обзор в «картинках».

В Барнауле в театре кукол "Сказка" сдали спектакль "Паша" Анна Зайкова

Театр драмы

Главный «хедлайнер» будущего сезона, отмечающий 100-летний юбилей. «Старичок» позиции сдавать не собирается, а, кажется, наоборот, только молодеет за счет своих смелых решений.

Осенью театр выпустит два свежих спектакля. 3, 4 и 5 сентября зрителям покажут военную историю о подростке «Непрощенная» по роману Альберта Лиханова, режиссер Евгений Гомоной.

Непрощенная Театр драмы им. Шукшина Репетиции спектакля «Непрощенная» Театр драмы им. Шукшина Репетиции спектакля «Непрощенная» Театр драмы им. Шукшина

7 и 13 октября — драму «в четырех куплетах, трех припевах, плюс бридж и финал» об одиночестве человека среднего возраста под лихим названием «КЯППК (Как я простил прапорщика Кувшинова)».

Эскиз этого спектакля в начале прошлого года представил московский режиссер Кирилл Вытопов на лаборатории Театра Наций. Теперь он приедет, чтобы довести спектакль «до ума».

Эскиз спектакля «КЯППК» Театр драмы им. Шукшина Эскиз спектакля «КЯППК» Театр драмы им. Шукшина Эскиз спектакля «КЯППК» Театр драмы им. Шукшина

К современной драматургии театр продолжает тянуться изо всех сил и искать там второго Чехова. Поэтому с 13 по 19 сентября снова пройдет творческая лаборатория под руководством эксперта «Золотой маски» Олега Лоевского, которая «родит» новую постановку на весну.

В апреле в театре пройдет премьера пьесы, которую ставили в драме ровно сто лет назад — «Трильби» Григория Ге. Путешествием в прошлое займется московский режиссер Галина Зальцман (запомните эту фамилию!).

«Трильби», режиссер Галина Зальцман Театр драмы им. Шукшина «Трильби», режиссер Галина Зальцман Театр драмы им. Шукшина «Трильби», режиссер Галина Зальцман Театр драмы им. Шукшина

Само же столетие театр отметит праздничным концертом 27 ноября.

Музыкальный театр

В музыкальном театре стабильно делают ставку на классический репертуар — и, конечно, тоже в этом выигрывают за счет разнообразия подачи.

Так, 29 и 30 сентября в театре пройдут премьерные показы балета «Вий» по мистическому произведению Гоголя и на музыку Геннадия Гладкова. Хореографией занялся балетмейстер Игорь Мусухранов.

Балеты тут не ставили больше полувека — поэтому зрелище вдвойне необыкновенное.

Репетиции балета «Вий». Дмитрий Лямзин. Репетиции балета «Вий». Дмитрий Лямзин. Репетиции балета «Вий». Дмитрий Лямзин.

Пушкин также не собирается покидать сцену музыкального театра — на этот раз в виде мюзикла «Дубровский».

Зрителям обещают захватывающую романтическую историю о любви и вражде, дружбе и предательстве. Расскажут ее «средствами современной музыки, где сплелись неоклассика и R&B, рок и поп-музыка».

Поставит разбойничий роман режиссер Константин Яковлев. Премьера — 9, 10 и 11 сентября. Посмотрим, сможет ли эта постановка возыметь тот же успех, что и «золотомасочная» «Капитанская дочка».

Молодежный театр Алтая

Театр старается удержать баланс между школьной литературой и современными веяниями — и это неплохо получается.

Актер Андрей Воробьев (его мы знаем по постановкам «Камедыя» и «Сиротливый Запад») взялся за британский бестселлер Марка Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки».

Это детективная история, которую ведет мальчик с синдромом Аспергера. Премьера — 8 и 9 сентября.

Репетиция спектакля «Загадочное ночное убийство собаки» Молодежный театр Алтая Репетиция спектакля «Загадочное ночное убийство собаки» Молодежный театр Алтая Репетиция спектакля «Загадочное ночное убийство собаки» Молодежный театр Алтая Репетиция спектакля «Загадочное ночное убийство собаки» Молодежный театр Алтая

Осенью приедет режиссер польского происхождения Бениамин Коц, который знаком зрителям революционной постановкой «Мой папа — Питер Пэн». Он поставит спектакль по книге Януша Корчака «Когда я снова стану маленьким».

Главный режиссер театра Алексей Серов, который неожиданно вступил в эту должность в конце прошлого сезона, зимой разнообразит репертуар большой премьерой «Фауста» по произведению Гете.

И, наконец, весной режиссер Галина Зальцман (вспомнили?) прямиком из театра драмы перейдет в МТА, где представит премьеру по роману Дорит Линке «По ту сторону синей границы», который включен в международный каталог лучших изданий для юношества.

Горка kassy.ru

И, конечно, с 18 по 24 сентября всех ждет четвертый театральный фестиваль Золотухина.

Почетный гость — театр на Таганке — привезет спектакль «Горка» московского режиссера Данила Чащина (барнаульцам он известен по спектаклю «Интуиция», созданного с Константином Хабенским) по пьесе Алексея Житковского. Увидеть постановку можно будет 24 сентября.

Что еще интересного привезут другие региональные театры — смотрите в другом обзоре «Афиши».

Театр кукол

«Сказка» ломает стереотипы и осенью представит сразу две постановки для взрослого зрителя.

Первая премьера 16 сентября — спектакль «Паша» белорусского режиссера Александра Янушкевича по книге «Добыть Тарковского» Павла Селукова о сложной жизни подростка в 90-е годы.

В Барнауле в театре кукол «Сказка» сдали спектакль «Паша» Анна Зайкова В Барнауле в театре кукол «Сказка» сдали спектакль «Паша» Анна Зайкова В Барнауле в театре кукол «Сказка» сдали спектакль «Паша» Анна Зайкова

Вторая — «Человек из Подольска» питерского режиссера Светланы Дорожко по пьесе Дмитрия Данилова, абсурдная трагикомедия о философском допросе в полицейском участке.

Премьера состоится в октябре, дата еще не назначена. Но пока можно прочитать о спектакле подробный материал «Афиши».

В театре кукол «Сказка» в Барнауле ставят спектакль «Человек из Подольска» Дарья Беркетова

11 сентября в театре покажут спектакль «Рассказ собаки», созданный в уникальной технике театра теней. Историю слезливее «Хатико» по рассказу Марка Твена поставил питерский режиссер Алексей Смирнов.

Рассказ собаки Театр кукол «Сказка» Спектакль «Рассказ собаки» Театр кукол «Сказка» Спектакль «Рассказ собаки» Театр кукол «Сказка» Спектакль «Рассказ собаки» Театр кукол «Сказка»

Про малышей тоже не забудут — для них пройдут премьеры спектаклей «Репка», «Бешеные зайцы» по пьесе Мариуша Путныньша и «Путешествие голубой стрелы» по книге Джанни Родари.

Завершить сезон «Сказка» планирует вторым театральным фестивалем «Зазеркалье».

Алтапресс