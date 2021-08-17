Алтапресс: Главврач барнаульской поликлиники отказался опровергать информацию о нелегальной продаже сертификатов о вакцинации

Главный врач барнаульской поликлиники № 14 Дмитрий Денисов заявил, что его подчиненных не ловили на продаже липовых сертификатов о вакцинации. При этом официально опровергать информацию он отказался, пишет «Толк».

Поликлиника №14 Барнаула. yandex.ru/maps

Денисов утверждает, что издание предоставило якобы недостоверную информацию.

«Вы написали, что эта информация подтвердилась. И тем более не было контрольной закупки. Это неправда. Вы даже дату неправильную написали. Вы говорите, что это было в пятницу, 6 августа, а это было в четверг», — заявил главврач.

Лично опровергнуть информацию о нелегальной продаже ковид-сертификатов он отказался, сославшись на то, что это должны сделать правоохранительные органы, а они «таких сведений не предоставили».

Опровержение для публикации на сайте главврач также не согласился написать, потому что «его мало кто читает».

Вакцинация. Спутник V. zdravalt.ru

Как сообщалось ранее, предварительно, в махинациях участвовал минимум один врач и одна медсестра.

В министерстве здравоохранения края отказались комментировать ситуацию.

В полиции уже предупреждали, что за изготовление и подделку прививочных сертификатов наступает ответственность в соответствии со ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Алтапресс