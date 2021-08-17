ГОРНЯК22 18.08.2021
Коронавирус

Алтапресс: Главврач барнаульской поликлиники отказался опровергать информацию о нелегальной продаже сертификатов о вакцинации

Горняк22
21 час Ago

Главный врач барнаульской поликлиники № 14 Дмитрий Денисов заявил, что его подчиненных не ловили на продаже липовых сертификатов о вакцинации. При этом официально опровергать информацию он отказался, пишет «Толк».

Поликлиника №14 Барнаула. yandex.ru/maps

Денисов утверждает, что издание предоставило якобы недостоверную информацию.

«Вы написали, что эта информация подтвердилась. И тем более не было контрольной закупки. Это неправда. Вы даже дату неправильную написали. Вы говорите, что это было в пятницу, 6 августа, а это было в четверг», — заявил главврач.

Лично опровергнуть информацию о нелегальной продаже ковид-сертификатов он отказался, сославшись на то, что это должны сделать правоохранительные органы, а они «таких сведений не предоставили».

Опровержение для публикации на сайте главврач также не согласился написать, потому что «его мало кто читает».

Вакцинация. Спутник V.1 Вакцинация. Спутник V. zdravalt.ru

Как сообщалось ранее, предварительно, в махинациях участвовал минимум один врач и одна медсестра.

В министерстве здравоохранения края отказались комментировать ситуацию.

В полиции уже предупреждали, что за изготовление и подделку прививочных сертификатов наступает ответственность в соответствии со ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Алтапресс

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