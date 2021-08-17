Алтапресс: Сотрудники болеют. Как промышленные предприятия Алтая терпят потери из-за третьей волны COVID-19

На алтайских предприятиях фиксируют крупные потери рабочего времени. Причина этому — высокие смертность и заболеваемость сотрудников коронавирусом.

Деньги. Налоги. Pixabay.com 1 Всплеск инфекции

Потери рабочего времени в третью волну оказались вдвое выше по сравнению с осенью 2020 года. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на исполнительного директора Союза промышленников края Виктора Мещерякова.

«Много людей болеет и умирает, иногда болеет помногу одновременно. На одном из заводов разом заболели почти все главные специалисты и их семьи. Мы помогали в лечении всеми способами, какие находили», — отметил он.

Болезнь. Перчатки СС0 2 Кто болеет

Мещеряков утверждает, что в основном болеют специалисты от 40 до 55 лет.

Предполагает: «Не знаю, чем это объяснить. Может быть, тем, что люди старшего поколения действительно все прививки поставили».

Маска. Коронавирус. CC0

Министр промышленности региона Вячеслав Химочка отметил, что волны заболеваемости в минувшем октябре и сейчас — разные. И по степени тяжести, и по скорости заражения. При этом на данный момент все предприятия обеспечены запасом защитных средств.

3 Чем чревата повышенная заболеваемость

По словам главы союза, из-за обострения коронавируса растет нагрузка на сотрудников, которые не болели. Кроме того, возникают риски штрафов — из-за увеличения времени на исполнение контрактов.

Промышленность, завод. CC0 4 Какие меры предпринимают

Союз промышленников ведет переговоры с Минздравом. Планируется ввести на заводах систему профосмотров мобильными бригадами — их будут оплачивать за счет предприятий.

Работников вакцинируют. Многих — без отрыва от производства.

Вакцина. Коронавирус. CC0

Отмечается, что на Барнаульском заводе мехпрессов уже 2 раза проводили выездные вакцинации. Всего привились 160 человек.

Также прививки получили 680 сотрудников компании «Сибирь-полиметаллы», работники «Нортека», Бийского котельного завода, АПЗ «Ротор», «Алтайкрайэнерго».

Алтапресс