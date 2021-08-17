ГОРНЯК22 18.08.2021
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Алтапресс: Свобода или срок. Как и за что накажут барнаульскую чиновницу Стеллу Штань

Горняк22
21 час Ago

17 августа, как ожидается, может быть вынесен приговор экс-представителю губернатора Алтайского края в региональном заксобрании Стелле Штань. Вспоминаем, за что судят бывшую чиновницу и какое наказание ей грозит.

Стелла Штань. 31 марта 2021 года в правительстве Алтайского края. altairegion22.ru. Фото: Антон Федотов. 1 За что судят Стеллу Штань?

По версии следствия, в декабре 2015 года директор частного детского сада Happy Baby Елена Воротникова и Стелла Штань предоставили в управление образования и молодежной политики Алтайского края фиктивные документы купли-продажи нежилого помещения.

Причем стоимость этого помещения была существенно завышена по сравнению с его рыночной ценой.

«Данные действия повлекли за собой искусственное завышение расходов на покупку объекта недвижимости, якобы подлежащих компенсации детскому саду за счет средств бюджета. В результате мошенничества, обвиняемые незаконно завладели денежными средствами в размере 14 миллионов рублей, выделенных в качестве субсидии», — указывали в Следственном комитете.

Деньги.1 Деньги. Pixabay.com 2 Арест

Экс-представительницу губернатора заключили под стражу 31 марта. Стелла Штань утверждала, что невиновна.

Позже она призналась в содеянном и полностью возместила ущерб. Ее выпустили из СИЗО под домашний арест.

Стеллу Штань обвиняют в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Однако за признательные показания политик может остаться на свободе.

Сессия АКЗС. 25 марта 2021 года. Стелла Штань.2 Сессия АКЗС. 25 марта 2021 года. Стелла Штань. Анна Зайкова 3 Осудили ли Воротникову?

Бывшей руководительнице детсада назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом 300 тыс. рублей.

Алтапресс

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