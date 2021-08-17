Алтапресс: Власти Алтайского края предложили городам и районам новый порядок компенсаций при запредельных тарифах

Краевые власти разработали новый порядок выплаты бюджетных компенсаций в случае, если из-за роста тарифов индекс платы граждан в городе или районе превысит предельный. Проект документа носит рекомендательный характер. Но, как полагает Сергей Войтюк, руководитель исполкома реготделения Общероссийского народного фронта (ОНФ), муниципальные власти должны быть заинтересованы в его принятии у себя на территории — ведь он снимает многие проблемы.

Деньги и отопление. Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA

С чего все началось

На «круглых столах», прошедших по инициативе ОНФ, жители муниципалитетов с самой дорогой коммуналкой утверждали: платеж возрос настолько, что у людей нет денег заплатить первый платеж. И это замкнутый круг: имея хотя бы месячный долг, жители не получат и компенсацию.

Компенсацию, о которой идет, выплачивают в тех городах и районах, где рост платы за коммуналку выходит за предел, утвержденный указом губернатора (в 2021 году — 6,9%).

Механизм этот важен — он позволяет установить экономически обоснованные тарифы там, где коммунальный комплекс изношен и требует крупных затрат на модернизацию.

Многие города и районы свой порядок утвердили. Но везде есть проблема: сначала надо заплатить за услуги ЖКХ по повышенным тарифам и только после этого получить компенсацию. И вот теперь на уровне края разработали новый документ, который учел этот и многие другие проблемы.

Сергей Войтюк, руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае, Анна Зайкова.

Какие проблемы решает новый порядок

Сергей Войтюк назвал пять главных моментов нового порядка выплаты компенсаций.

Набор документов для получения компенсации сведен к минимуму — их только четыре: заявление , паспорт , документы на помещение и реквизиты счета для перечисления денег. Оговорены жесткие сроки выплат: властям дается на это пять дней. Предусмотрено электронное взаимодействие с коммунальным предприятием — жильцам не надо самим получать у них справки о том , сколько они заплатили , всю информацию в муниципальную администрации передаст ресурсоснабжающая организация. Срок задолженности , при которой могут отказать в выплате , увеличили до двух месяцев. Это позволит сначала оформить и получить компенсацию , а потом заплатить за коммуналку. Установлено , что задолженность за услуги ЖКХ менее 1 рубля — не основание отказать в компенсации.

Квитанция ЖКХ. Altapress.ru

Насколько документ соответствует закону

Сегодня порядок выплаты компенсаций в муниципалитетах свой. Новый, который Сергей Войтюк называет типовым, разработан с учетом замечаний экспертов. А главное — он прошел юридическую экспертизу.

Новый порядок согласован и с региональным органом власти — министерством строительства и ЖКХ, и с прокуратурой, за что ей отдельное спасибо, — ответил Войтюк.

Однако, по словам «фронтовика», новый порядок должны принять сами муниципалитеты — ведь эти выплаты идут из муниципального бюджета. Как полагает собеседник altapress.ru, власти городов и районов в этом могут быть заинтересованы — они помогут снять социальную напряженность в случае роста тарифов.

Управление по тарифам. altapress.ru

При разработке учтены и пожелания муниципалитетов. Важно, чтобы с началом осенне-зимнего периода, когда мы увидим рост сумм в наших платежках, в городах и районах появился бы новый, хорошо проработанный и юридически выверенный порядок выплаты компенсаций из бюджета, — объяснил Сергей Войтюк.

Какие еще есть способы сокращения коммунальных платежей

Между тем, больше всего рост тарифов имеет место в районах, где коммуналку передали в концессию. Отсюда и неподъемные для жителей счета за ЖКХ.

И эксперты ОНФ рекомендуют муниципальным властям предусматривать в соглашениях плату концедента — то есть самого муниципалитета. Ведь передают они частнику в концессию муниципальное имущество.

Отопление. Тепло. Pixabay.com

В этой схеме, возможно, вообще не понадобится механизм компенсации разницы между экономически обоснованным тарифом и тарифом в пределах индекса платы граждан, так как сам тариф для населения при такой схеме не выйдет за предельные индексы», — считает Сергей Войтюк.

Бюджетные же средства пойдут напрямую концессионеру-ресурсовику. А потребители будут видеть в своих платежках привычные суммы — в пределах индекса платы.

Алтапресс