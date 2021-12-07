Алтапресс: Из-за ковида не хватает актеров на роль Санта-Клауса

Этой зимой сложно найти актера на роль Санта-Клауса, сообщает The Washington Post.

Санта-Клаус с упряжкой оленей "пролетел" над Алтайским краем. Скриншот с сайта youtube.com

Некоторые из них стали жертвами COVID-19, другие хотят защититься от новых волн эпидемии, поскольку им приходится общаться с непривитыми детьми.

Профессиональные агентства Санта-Клауса больше не могут угнаться за спросом, даже щедро предлагая премии. Средняя ставка для наемного Санта-Клауса составляет 30 долларов в час, а многие опытные зарабатывают 150 долларов в час или больше, пишет bfm.ru. Теперь и новичок Cанта с фальшивой бородой может претендовать на гораздо большую сумму.

В 2017 году Санта-Клаус с упряжкой оленей «пролетел» над Алтайским краем. Точнее — над Бийском.

Автор ролика — Тая Мавроди. На кадрах видно, что под звон бубенцов над разными районами Бийска летит Санта-Клаус с упряжкой, в которую запряжены олени.

Алтапресс