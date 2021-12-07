Алтапресс: Чтобы не остаться без праздника. На какие новогодние представления барнаульцам уже стоит бежать за билетами

Если вы хотите получить праздничное настроение в преддверии Нового года, то стоит поторопиться и уже сейчас приобрести билеты в театр или на концерт. Потому что замешкавшимся ничего не достанется. «Афиша» же расскажет, что культурно-развлекательного приготовили зрителям барнаульские (и не только!) труппы и коллективы.

Открытие Алтайской резиденции Деда Мороза. Дмитрий Лямзин.

Концертный зал «Сибирь»

С Наступающим поклонников эстрадной музыки поздравят музыканты оркестра «Сибирь» им. Борисова с участием Дмитрия Скворцова и финалисты алтайского музыкального телепроекта «Поверь в себя».

Художественный руководитель и главный дирижер — заслуженный артист РФ Николай Комиссаров. Ведущие — Вера Климанова и Вячеслав Шаров.

Когда: 25 и 26 декабря в 17:00 , 28 декабря в 18:30

28 декабря в 18:30 Цена: 400−600 рублей

Русский камерный оркестр

Русский камерный оркестр под управлением Алексея Кузнецова подарит своим поклонникам час общения с хорошей музыкой и любимыми исполнителями.

В сопровождении оркестра выступят приглашенные гости — лауреаты Международных конкурсов Иван Остапенко и Надежда Гончарук. Очаровательным украшением концерта станет выступление Лилит Акобян, известной певицы Армении.

Когда: 19 декабря в 17:00 , 21 декабря в 18:30

21 декабря в 18:30 Цена: 250−350 рублей

Филармония

Перед Новым годом барнаульцев порадует новосибирский вокальный ансамбль Павла Шаромова.

В сопровождении симфонического оркестра ГФАК (дирижер — Дмитрий Лузин) они исполнят зажигательные новогодние (и не только) композиции.

«Стилистическая чуткость, свободное владение различными певческими манерами позволяет музыкантам безгранично разнообразить репертуар: нидерландская полифония, русский хоровой концерт, джаз, фольклор, старинные романсы, классическая и современная музыка», — рассказали о коллективе в филармонии.

Когда: 25 и 26 декабря в 18:00

Цена: 400−800 рублей

В январе в филармонии пройдут традиционные показы для детей. Хореографическую сказку «Конек-Горбунок» покажет ансамбль русского танца «Огоньки» имени Гарри Полевого. Балетмейстер-постановщик — Надежда Калинина (Санкт — Петербург).

Когда: 5 и 6 января в 14:00

Цена: 200 рублей

Театр драмы

Барнаульские театры, по традиции, готовят спектакли для детей. Некоторые — еще и «сказки» для взрослых, которые тоже хотят верить в новогоднее чудо.

Театр драмы им. Шукшина покажет постановку «Осторожно, любовь!». В предновогоднюю ночь жена собирается в поездку, но тут раздается звонок, который разрушает все планы. Начинается такая кутерьма, что совершенно не понятно, кто кому изменяет, кто кого любит и чем все это закончится.

В комедии положений заняты артисты Сергей Рассахань, Мария Сазонова, Татьяна Данильченко, Елена Кегелева, Виктор Осипов и заслуженный артист Эдуард Тимошенко.

Когда: 25 декабря и 5 января в 17:30; 26 , 29 декабря и 4 января в 18:30

29 декабря и 4 января в 18:30 Цена: 200−700 рублей

Театр драмы.

Для детей режиссер Максим Астафьев («И разыгрались же кони…», «Темные аллеи») поставит спектакль Пеппи Длинный чулок по произведению Астрид Линдгрен.

Пеппи независима и делает всё, что хочет. Но самое удивительное в ней — это её яркая и буйная фантазия, которая проявляется и в играх, которые она придумывает, и в ее удивительных историях. Роль бунтарки с длинных чулках исполняет Кристина Василенко.

Когда: 25−26 , 28−31 декабря и 2−8 января в 10:00 , 13:00 и 16:00

28−31 декабря и 2−8 января в 10:00 13:00 и 16:00 Цена: 250−300 рублей

Молодежный театр Алтая

В МТА к Новому году готовят не совсем новогоднюю историю, а «страшную сказку» с возрастным ограничением 12+ по пьесе современного автора Марии Малухиной. Над постановкой работает московский режиссер Виктория Печерникова и художник Ксения Кочубей.

Василисса идет в темный лес спасать семью от Берендея, обложившего их непосильной данью. Ей предстоит пройти множество опасных испытаний, встретить на пути помощников и врагов — фантастические существа из мира русских народных сказок, и, в конце концов, встретиться с самой собой.

«Современная „Василисса“ — это не сказка для маленьких, это история про взросление. Подростку важно попробовать что-то новое, необычное, то, что запрещают делать родители. Преодолеть запрет — значит взять ответственность за это на себя, впервые попробовать быть независимым, взрослым, компетентным», — говорят о постановке в театре.

Когда: 23−24 декабря в 18:30 и 8−9 января в 17:00

Цена: 250−500 рублей

Василисса

У взрослых иные проблемы — о них в театре хотят поговорить через комедию «Свободная пара» итальянского драматурга Дарио Фо.

Изобретательный муж предлагает своей преданной жене свободный брак. Семье придется пройти много испытаний, чтобы в их жизни снова появились любовь и страсть.

Это первый спектакль главного режиссера МТА Алексея Серова. В ролях — Евгений Быков и Юлия Юрьева.

Когда: 2−7 января в 17:30 или 18:00

Цена: 400 рублей

Театр кукол «Сказка»

В театре кукол в новогоднюю кампанию покажут огромное количество новогодних и любимых сказок для детей самых разных возрастов. Среди них будет одна премьерная — это «Путешествие «Голубой стрелы» по произведению Джанни Родари.

Однажды случилось настоящее чудо — игрушки из магазина Феи решают сбежать к детям, оставшимся на новогодний праздник без подарка. И вот маленький поезд «Голубая стрела» вместе с игрушечными пассажирами отправляется в путь, совершая добрые и благородные поступки.

Над постановкой работает питерский режиссер Петр Васильев, обладатель премии «Золотая маска». Его маленькие зрители знают по спектаклю «Все мыши любят сыр».

Когда: 18−19 , 24−26 , 28−31 декабря и 2−5 января в 11:00 , 13:00 и 15:00.

24−26 28−31 декабря и 2−5 января в 11:00 13:00 и 15:00. Цена: 300−350 рублей

Худсовет по спектаклю «Путешествие «Голубой стрелы» Театр кукол «Сказка»

Музыкальный театр

Здесь детей ждет яркий мюзикл «По щучьему велению» по мотивам русской народной сказки. Действие происходит 31 декабря, поэтому среди персонажей появятся Дед Мороз и Снегурочка.

Когда: 18−19 , 24−30 декабря и 2−3 января в 10:00 , 13:00 и 16:00.

24−30 декабря и 2−3 января в 10:00 13:00 и 16:00. Цена: 250−300 рублей

Фильм «В джазе только девушки» Википедия

Взрослых ждет музыкальная постановка «Шоу для настоящих леди». Пьеса написана по мотивам знаменитого фильма с Мэрилин Монро «В джазе только девушки».

В 1933 году газеты США писали о трех происшествиях: о том, что сенатор Бен Браун неожиданно снял свою кандидатуру с президентских выборов, что президентом стал Франклин Рузвельт и о том, что двое молодых актеров пережили экономический кризис, переодевшись в дамское платье и поступив «актрисами» в музыкальное женское ревю. И все происшествия комедийно связаны между собой.

Когда: 25−26 , 28−30 декабря и 9 января в 18:30

28−30 декабря и 9 января в 18:30 Цена: 400−800 рублей

Крепостной театр

В «Крепостном театре» пройдут ряд волшебных шоу для детей. Им покажут разные фокусы, которые заставят их поверить в новогоднее чудо.

Когда: 25−29 декабря и 3−7 января в 13:00

Цена: 300−400 рублей

Взрослые тоже не останутся без празднества — для них труппа «Крепостного» подготовит спектакль «Вспомнить все:2022». Без искрометного юмора здесь явно не обойдется.

Когда: 25,26 , 29 и 30 декабря в 19:00

29 и 30 декабря в 19:00 Цена: 500−600 рублей

Щелкунчик СС0

ДК Моторостроителей

Какой Новый год без Щелкунчика? В ДК Моторостроителей зрителям покажут классическую историю в современной интерпретации.

Игрушечные баталии с счастливым финалом под чарующие звуки Чайковского, красивые декорации, увлекательные игры — это шоу станет настоящим новогодним подарком.

Когда: 5 , 6 и 7 января в 14:00 и 17:00

6 и 7 января в 14:00 и 17:00 Цена: 400−1400 рублей

Также здесь покажут музыкальный спектакль по знаменитому мульфильму «Холодное сердце». Анне, Кристоффу и снеговику Олафу предстоит сплотиться и противостоять могучей стихии, чтобы спасти королевство и тех, кто им дорог.

Когда: 3 и 4 января в 14:00 и 17:00

Цена: 400−1400 рублей

Алтапресс