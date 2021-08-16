ГОРНЯК22 16.08.2021
Коронавирус

Алтапресс: Барнаульцы вышли к мэрии и правительству с плакатами против обязательной вакцинации

Горняк22
9 часов Ago

15 августа сразу несколько барнаульцев вышли на одиночные пикеты против обязательной вакцинации. Фотографии участников акции опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул».

Пикеты против обязательной вакцинации в Барнауле. Инцидент Барнаул

Одиночные пикеты против принудительной вакцинации от COVID-19 прошли у краевой администрации, возле мэрии Барнаула, в Нагорном парке, на Речном вокзале и в других знаковых местах города.

На плакатах участников акции подчеркивается, что прививка от коронавируса должна быть добровольной для всех категорий граждан.

Предыдущая серия одиночных пикетов против обязательной вакцинации от коронавируса прошла на площади Свободы в июле. Барнаульцы вышли на одиночные демонстрации после того, как мэрия отозвала разрешение на пикет из-за новых коронавирусных ограничений.

Алтапресс

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