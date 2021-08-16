Алтапресс: В охлоп, холоп! Как в Новоалтайске возводят новую Белоярскую крепость

Altapress.ru уже рассказывал, для чего в 1717 году отряд казаков под предводительством Ивана Максюкова возвел Белоярскую крепость, а сегодня под Новоалтайском строят ее копию. Сейчас же мы объясним как это делают.

Белоярская крепость. Группа "Белоярская крепость" в "Вконтакте".

Кто строит

Сергей Попов — руководитель благотворительного фонда «Сердолик». Решение заняться непростой стройкой объясняет просто: вырос в Белоярске, тайна укрепления была интересна ему еще со школы. Помимо строительства крепости Попов занимался организацией отдыха для детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Еще один проект — запись воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны.

В 2007 году НПЦ «Наследие» под руководством Ярослава Фролова разработал проект крепости. В нем авторы опираются на облик Бийской крепости, которую тоже построил Иван Максюков, поскольку о Белоярской не осталось практически никаких документов. На основе этого проекта Сергей Попов, выиграв президентский грант, и возводит «копию».

Что будет представлять из себя крепость

Вся крепость — это бревенчатое строение с 4 башнями по углам и одной проездной. Сейчас готовы проездная, две угловые башни и стена между ними, а также, внутри периметра, — дом приказчика, где будет музей. Там ведутся отделочные работы.

Белоярская крепость. Сообщество «Белоярская крепость» в VK.

Судную избу, которая была в оригинальной крепости, скорее всего, не построят — слишком мало места. По этой же причине Попов задумывается о перестройке въездной башни в Спасскую, чтобы не ставить часовню на территории. Это будет несложно — всего лишь нужно снять крышу и сделать надстройку.

«Один из местных краеведов утверждает, что проездная башня была с надвратной часовней, — рассказывает он. — В описаниях историка Герхарда Миллера отмечено, что церковь находилась рядом с крепостью — по документам она была построена между 1729 и 1734 годами, намного позже, чем дата основания. Если посмотреть на крепости, построенные до XVIII века, то можно увидеть башни с надвратной часовней».

Внутри построят небольшую конюшню, выроют пороховой и продуктовый погреба. За крепостью, возможно, сделают кусочек рва, чтобы показывать, «как это было». Поставят рогатины и надолбы, а место сделают недоступным для посетителей, чтобы никто не смог упасть и покалечиться.

Белоярская крепость. Роман Корнеев.

За крепостью высадят деревья и построят этнопарк, полноценную конюшню для обучения верховой езде. «В перспективе может быть и небольшая гостиница. Конечно, будет и кафе, и торговые ряды — последние станут использоваться на праздниках и фестивалях», — делится планами руководитель проекта.

Строительство

Участники проекта реконструируют и крепость, и сам процесс строительства. Добровольцы надевали легкую крестьянскую одежду, пошитую специально для работы, обувались в лапти или поршни — обувь из куска кожи, стянутой на стопе ремешком, продетым через множество отверстий по краю.

Потом они шли и снимали кору с бревен заточенными лопатами. Пробовали и скобель — нож с двумя поперечными ручками, которым не так уж легко пользоваться.

Основной работой занимались профессиональные плотники из Барнаула. «Из бруса любой, у кого руки из нормального места, сможет сложить себе дом или баню, а в работе с бревном нужны профессионалы. Они и храмы строили деревянные, и для обеспеченных людей постройки a la russe», — рассказывает Попов.

Бревна. СС0

Крепость и постройки делают из бревен, чтобы быть ближе к оригиналу. К удивлению Сергея Попова, необработанную древесину не так просто купить: «Хотя правильно, зачем им отдавать бревна за 4−5 тыс., если можно напилить брус, плаху или тес и продать дороже? Кстати, о подорожании — пиломатериалы и древесина подорожали почти в два раза за последнее время».

Плотники ставили эксперименты — за сколько они смогут вырубить в бревне чаши и продольные пазы. На обработку одного бревна уходило несколько часов. Поэтому умельцы все-таки пользовались бензопилами — чтобы не растягивать и без того долгую стройку.

Как строят

Сруб рубят с остатком — из него торчат концы бревен. Если говорить кратко, плотники рубят в древесине чаши и продольные пазы, а потом собирают все, как большое лего. И нагели, а тем более гвозди не нужны. Когда чаши смотрят вверх — это называется «в обло». Это классический старорусский вариант стройки.

Сруб. В охлоп. zimnitsa.ru.

А срубы в Белоярской крепости строят «в охлоп», то есть чашей вниз. Такой способ еще называют «сибирская чаша» — это перевернутый вариант чаши классической, нижней. За счет этого влага от дождя и снега не попадает в промежуток между венцами и в угловые соединения. Монтаж такого сруба сложнее и требует больше времени, поскольку каждое бревно многократно переворачивают в ходе вырезания и подгонки лунного паза и самой чаши.

«Мы долго спорили, можно ли строить чашей вниз — была ли уже такая технология. Спор разрешил Братский острог, который значительно старше нашего сооружения. До наших дней сохранились две оригинальные башни, одна перевезена в Москву в музей-усадьбу Коломенское, вторая находится в музее под открытым небом „Ангарская деревня“ на берегу Братского водохранилища — одна построена в обло, а вторая в охлоп», — рассказывает Сергей Попов.

Сруб. В обло. zimnitsa.ru.

Мох как утеплитель

Между деревом, чтобы было тепло и не гнило, кладут мох — он работает как пакля. И даже лучше — он быстро впитывает влагу и также быстро просыхает, а еще обладает бактерицидными свойствами и создает хороший микроклимат в помещении.

Такой естественный утеплитель закупали в Новосибирске. «Думали, самим пойти пособирать, но было так много дел, что не доехали», — смеется руководитель проекта.

Кое-где гвозди есть

Стропильная система у крыш на башнях и доме приказчика «из кругляка» закреплена скобами, а тес в два слоя прибит гвоздями.

Мох в срубе. ССО.

«Наши специалисты умеют ставить и без гвоздей — но это очень долго. Противоречий с историей, кстати, не вижу — в то время гвозди были, поэтому, думаю, казаки их все же могли забивать», — объясняет Попов.

У энтузиастов была идея их ковать, но от задумки отказались: себестоимость выходила довольно высокой — от 50 рублей и выше за гвоздь.

Стена острожная

Споры касались не только способа сборки башен, но и вида стены. Какой она должна быть: заплотной — бревна лежат друг на друге параллельно земле. Или острожной — заостренные бревна стоят перпендикулярно земле.

Белоярская крепость. Сообщество «Белоярская крепость» в VK.

Герхард Миллер описывал острожную стену. Некоторые предполагают, что Максим Максюков не мог построить здесь острожную стену, а на следующий год в Бийской вдруг установить заплотную. В итоге фасадная часть крепости реконструирована в виде острога.

«К тому же, заплотная стена выглядит не так эффектно — низкая, не больше 3−4 метров, иначе пазы в вертикальных бревнах куда вставляются заплотные бревна не выдерживают нагрузки. Другое дело, что острожная стена быстрее сгнивает — она же в землю вкопана. Да еще и попробуй зарыть ее — большая проблема», — говорит руководитель проекта.

300 кубов дерева ушло на крепость и постройки. Требуется еще как минимум 200−250 кубов.

Белоярская крепость. Сообщество «Белоярская крепость» в VK.

Строители закапывали дерево на глубину в полметра, а часть бревен — на полтора метра. Использовали бур, потому что земля глинистая, плотная как бетон. «Трудно представить, как они это делали руками», — признается Попов. — И башни эти более 10 метров, а сторожевая со смотровой площадкой будет еще выше. Вот это мастера».

Более серьезное укрепление — стены рубленные тарасами, рассказывает энтузиаст. Тарас — ячейка внутри крепостной ограды между двумя продольными и двумя поперечными бревенчатыми стенами. Эта полость засыпалась землей и камнями, что создавало серьезное препятствие для древней артиллерии. Но таких укрепленных ограждений в Белоярской крепости точно не было.

Без петель

Проездные ворота здесь без петель. Стоят на подпятниках: в воротине снизу и сверху делаются выступы, которые вставляются в пазы в подпятнике и в обсаде ворот. Ворота сделали из полубревен, их вес около 200 килограммов.

Белоярская крепость. Сообщество «Белоярская крепость» в VK.

С обламом и полатями

Башни срубили с обламом — с более широкой верхней частью, чем основной сруб, и соответственно нависающей в сторону противника с небольшой щелью между стенами основного сруба и обламом. Через эту щель можно было атаковать осаждающих, когда они настолько близко прорывалисть к укреплению, что их нельзя было обстрелять из бойниц.

Собранный на земле облам вместе с крышей водружали на башню с помощь крана-пятидясятитонника. «Было очень страшно — выдержит не выдержит, развалится или нет. Ничего, надели, как шляпку», — рассказывает руководитель проекта. — Поначалу мы совсем хотели без крана обойтись, но даже просто бревна переносить тяжело, и небезопасно, не говоря уже о том, чтобы поднимать облам на высоту».

Вдоль оборонительных стен с внутренней части построены полати — площадка, с которой ведется верхний бой.

Белоярская крепость. Реконструкция средневековья. Роман Корнеев.

Коммуникации

При лучине работать сегодня непросто, поэтому в крепость провели электричество. Планируется и скважину пробурить — нужно ведь поить гостей и поливать высаженные деревья. В качестве туристического объекта строители крепости хотят вырыть колодец.

Бюджет строительства

3 млн рублей президентского гранта.

2 млн рублей средств от фонда «Сердолик».

Острог в Тальцах. Кирилл Котин

Референсы

Авторы проекта вдохновлялись музеем «Тальцы», расположенном в Иркутской области. Это место, куда перевезли памятники деревянного зодчества Прибайкалья XVII — начала XX веков.

Это если рассматривать крепость как музей. А если как событийное место, то внимание команды обращено на новосибирский фестиваль «Сибирский Огонь», где в одном месте работает несколько площадок: и «наполеоновцев», и реконструкторов Великой Отечественной, и любителей средневековья, и многих других.

Смотровая башня острога в Тальцах. Кирилл Котин

Справка

17 гектаров — площадь территории, где будет располагаться крепость и будущий этнопарк.

6×6 м — стены башен.

7×7 м — облам.

7,5 м — высота въездной башни.

10,5 м — высота угловых башен.

22−32 см — толщина бревен, которые использовались при строительстве.

Более 1,6 тыс. м (42×42) — площадь крепости.

10 плотников участвуют в строительстве ежедневно.

До 20 волонтеров принимают участие в строительстве ежедневно.

Алтапресс