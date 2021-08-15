Алтапресс: СМИ: в крупнейшей поликлинике Барнаула торговали сертификатами о вакцинации

Сотрудников барнаульской поликлиники № 14 поймали на торговле сертификатами о вакцинации — 6 августа в медучреждении по этому поводу работали силовики, сообщил «Толк».

Вакцинация. zdravalt.ru

Предварительно, в махинациях участвовал минимум один врач и одна медсестра. Инсайдер сообщил, что сотрудники правоохранительных органов провели контрольную закупку ковид-сертификата.

В министерстве здравоохранения края отказались комментировать ситуацию.

Главврач полклиники Дмитрий Денисов сообщил, что «не владеет информацией».

Ранее объявления о продаже сертификатов о вакцинации стали расклеивать в Барнауле.

Алтапресс