Алтапресс: Возле барнаульского Эрмитажа убрали забор, скрывавший новую плитку, а Сеятеля окружили сеткой
Территорию вокруг Государственного художественного музея в Барнауле продолжают благоустраивать, накануне с одной стороны демонтировали забор.
Государственный художественный музей. Барнаул. altapress.ru.
Забор возле музея убрали со стороны проспекта Калинина — появилась возможность оценить новую плитку. И не только визуально, можно и пройтись.
Участок непосредственно возле стен музея пока еще не облагородили. На перекопанной земле трудятся несколько рабочих.
Вместе с тем сеткой окружили памятник Сеятелю на площади Октября, расположенный перед главным входом в музей.
Напомним, реконструкцию здания Государственного художественного музея Алтайского края (ГХМАК) проводят уже почти десять лет, причем с каждым годом росла и стоимость.
В начале 2012 года власти Алтайского края заявили о необходимости реставрации художественного музея. Потом здание признали не подлежащим восстановлению и вовсе снесли.
В сентябре 2020 года готовность объекта оценили на 45%. С того времени занимаются фасадом, внутренней отделкой помещений и устройством инженерных сетей.
Срок окончания работ запланировали на декабрь 2022 года. Указывали и конец 2021 года, но тут можно и вспомнить строки про Москву: «Не сразу все устроилось, музей не сразу строился».
Ранее altapress.ru рассказал несколько интересных фактов о художественном музее, который называют «Барнаульским Эрмитажем».