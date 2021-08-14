ГОРНЯК22 14.08.2021
Коронавирус

Алтапресс: Как в Барнауле на фоне пандемии коронавируса удалось справиться с безработицей. Инфографика

Горняк22
13 часов Ago

Пандемия коронавируса, ставшая реальностью весной 2020 года, оказала существенное влияние на рынок труда. Барнаул в этом отношении не стал исключением. Однако столкнувшись с ростом официального числа безработных в городе предприняли меры для стабилизации ситуации.

Пандемия и борьба с безработицей в Барнауле. altapress.ru.

Как в 2020 и 2021 году менялось положение дел с безработицей в краевой столице — в инфографике altapress.ru.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».

Алтапресс

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