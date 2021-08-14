ГОРНЯК22 14.08.2021
Коронавирус

Алтапресс: На МатчТВ назвали главных соперников «Динамо-Барнаул» в элитном раунде Кубка России

Горняк22
13 часов Ago

13 августа в прямом эфире телеканала «МатчТВ» прошла жеребьевка элитного раунда Бетсити Кубка России по футболу, в котором «Динамо-Барнаул» встретится с двумя клубами РПЛ И ФНЛ.

Кубковый матч "Динамо-Барнаул" против "Тюмени". Владимир Мартынов, предоставлено пресс-службой ФК "Динамо-Барнаул".

Наша команда волей жребия попала в группу номер четыре.

Из подэлитной Футбольной национальной лиги здесь оказался клуб «Факел» из Воронежа. В регулярном чемпионате ФНЛ воронежцы сейчас идут на второй позиции в таблице.

Из Российской Премьер лиги к нам приедет новичок — ФК «Нижний Новгород», возглавляемый в прошлом известным футболистом Александром Кержаковым.

Ведущие не удержались и потроллили его немного.

«Я думаю, что Кержаков ни разу не был в Барнауле и с удовольствием посмотрит его красоты», — сказал экс-футболист, а ныне блогер Роман Сычев.

Первый матч группового раунда «Динамо-Барнаул» может сыграть уже 25 или 26 августа с ФК «Факел», а 22−23 сентября — с «Нижнем Новгородом». Если стадион «Динамо» будет отвечать всем требованиям, наша команда сможет провести эти игры дома.

Напомним, 12 августа динамовцы пробились в групповой раунд Бетсити Кубка России по футболу, обыграв футбольный клуб «Тюмень».

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Робот-врач: федеральный центр травматологии Алтайской края удивит своих пациентов

Горняк22: Робот-врач: федеральный центр травматологии Алтайской края удивит своих пациентов

Горняк22
13 часов Ago
В Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования Алтайского края проводят тестирование робота-врача. Как сообщает Telegram-канал «Правительство Алтайского края», новая роботизированная система...
Горняк22: Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поговорил с главврачом Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования

Горняк22: Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поговорил с главврачом Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования

Горняк22
13 часов Ago
13 августа глава Алтайского края Виктор Томенко посетил Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Губернатор региона в ходе рабочей поездки...
Алтапресс: Как в Барнауле на фоне пандемии коронавируса удалось справиться с безработицей. Инфографика

Алтапресс: Как в Барнауле на фоне пандемии коронавируса удалось справиться с безработицей. Инфографика

Горняк22
13 часов Ago
Пандемия коронавируса, ставшая реальностью весной 2020 года, оказала существенное влияние на рынок труда. Барнаул в этом отношении не стал исключением. Однако столкнувшись с ростом...

Читать по теме:

ВТОПЕ: