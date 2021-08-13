Алтапресс: Прекрасный пол и потолок. Рассказываем о дамах, которые и в робах остаются красотками

Ранее altapress.ru уже рассказывал, как обедают те или иные работники, а теперь покажет, как они одеваются. Мы нашли милых дам, которые рассказали, чем они занимаются и как не растерять женское обаяние, помешивая бетон.

Виктория Хорохордина. Дмитрий Лямзин.

Польза

Без спецодежды, пожалуй, невозможно представить себе ни одно современное производство. Она не мешает работать и спасает жизнь и здоровье — от пыли, химических ожогов кожи и дыхательных путей, влаги и многого другого. Специальные пропитки защищают одежду от изнашивания и отталкивают загрязнения.

Также такую форму принято производить со светоотражающими нашивками — особенно для тех, кто работает на высоте, дороге или в местах с плохой видимостью. Цвет одежды, как правило, сдержанный, темный, чтобы не казалась слишком грязной и неаккуратной.

Немаловажно, чтобы она была легкой и удобной. В современных моделях используют мембранную ткань — она регулирует температуру тела и дает коже «дышать». Такая ткань препятствует излишней потливости и раздражению кожи.

И конечно, форма должна быть еще и красивой. чтобы дать сотруднику презентабельный вид, а компанию сделать узнаваемой. Цвета и логотипы открывают простор для корпоративного самовыражения.

Виктория Хорохордина. Дмитрий Лямзин.

Виктория Хорохордина

Мастер отдела контроля «Барнаульского комбината ЖБИ № 1 им. В.И. Мудрика»

О себе

— Училась в АлтГТУ на «Производстве строительных материалов», вот уже два года работаю на заводе.

Сейчас я тружусь в арматурном цехе — принимаю каркасы, которые изготовили сварщики. Рулетка, штангенциркуль и глаза — мои инструменты. Замеряю габариты, оцениваю правильность сварки.

Об одежде

— Носить предпочитаю мужскую робу — она более свободная, очень люблю оверсайз. Затягиваю штаны на поясе резинками. Под курткой ношу футболку — старшие коллеги не одобряют майки, говорят, что отвлекает рабочих от процесса.

Виктория Хорохордина. Дмитрий Лямзин.

Есть у нас и зимний вариант одежды — ватный комбинезон и куртка.

Обязательный атрибут — противоударные ботинки с металлическими пластинами в носах. Однажды они меня спасли: стопу придавило телегами, на которых вывозят бетонные панели. Если бы не ботинки, обязательно бы повредила ногу.

Также здесь никак не обойтись без касок — спасают от мелких кусочков бетона. Если что-то очень крупное упадет, конечно, ничего не спасет.

Виктория Хорохордина. Дмитрий Лямзин.

О красоте

— Мои обязанности позволяют носить маникюр, крашусь так, легонько, все равно лицо потом грязное — целый день в пыли. Стараюсь ухаживать за кожей: бытовой уход и косметолог.

В повседневности уже хочется накраситься, одеться красиво. Особо ничем не увлекаюсь — работа занимает много времени. Хожу в кино, в рестораны и клубы с друзьями, в тренажерный зал.

Алена Зотова

Cпециалист по техническому контролю компании «Акто»

Алена Зотова. Дмитрий Лямзин.

О себе

— Работаю уже три года — проверяю изделие внешне. Чтобы не было сколов, ошибок в покраске, створка открывалась и закрывалась, как нужно. Работа несложная, главное — внимательность. За смену проверяю 400 изделий.

Об одежде

— Очень много хожу по бетонному полу и долго стою на ногах. Поэтому ношу удобную обувь с толстой подошвой. Обязательно надеваю черное корпоративное поло, а синие комбинезоны с красными футболками носят рабочие — это цветовая дифференциация, чтобы сразу было видно кто есть кто.

В поло к тому же очень комфортно: не жарко и не сковывает движения.

Алена Зотова. Дмитрий Лямзин.

О красоте

— Чтобы выглядеть на работе прекрасно, нужно высыпаться. Хороший сон — залог здоровья и красоты. К счастью, чтобы уложить волосы и сделать макияж, мне не нужно много времени — буквально полчаса.

В выходные могу позволить себе косметические процедуры, хорошо, что деньги есть. И, конечно, отдохнуть на даче или отправиться в Горный Алтай с ребенком.

Алена Зотова. Дмитрий Лямзин.

Кира Геворкян

Начальник отдела продаж монтажной компании «ПР-холдинг»

О себе

— Я работаю маркетологом — веду переговоры с клиентами и часто провожу экскурсии на строительном объекте.

Кира Геворкян. Дмитрий Лямзин.

Об одежде

— Хожу в офисной одежде. Конечно, не допускаются юбки выше колена и декольте, иначе вся работа остановится (смеется). Разумеется, внешний вид очень важен в работе с людьми.

На строительном объекте обязательно надеваю каску — она защищает и от дождя, и от несчастных случаев. Несмотря на то, что каска, конечно, портит прическу не жалуюсь: в первую очередь безопасность.

Кира Геворкян. Дмитрий Лямзин. Кира Геворкян. Дмитрий Лямзин. Кира Геворкян. Дмитрий Лямзин.

О красоте

— Секрет привлекательности на работе в том, чтобы любить свое дело. Приходить с отличным настроением, общаться с людьми и добиваться результатов — и тогда, даже несмотря на усталость, вы будете сиять.

Алтапресс