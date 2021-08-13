Алтапресс: История Рубцовска в руинах. Как выглядит рухнувший Дом под шпилем в городе, куда приезжали Сталин и Индира Ганди

На протяжении десятилетий Дом под шпилем на ул. Комсомольская, 124/Московская, 7 был одним из ярких архитектурных символов когда-то процветающего промышленного города Рубцовска. Он нередко попадал в объективы фотоаппаратов и красовался на открытках. Сейчас здание пребывает в руинах. Таким его и увидели корреспонденты altapress.ru. О том, как выглядит то, что осталось от уникального архитектурного объекта, и какие еще исторические места Рубцовска скоро канут в Лету — в материале altapress.ru.

Развалины рухнувшего Дома под шпилем в Рубцовске. Дмитрий Лямзин.

Гордость процветающего города

Дом под шпилем был построен после Великой Отечественной войны, в 1949 году. Его возвели рабочие строительного треста № 46. Когда-то на первом этаже в разное время размещались магазины тканей и промтоваров, а в квартирах — их было 42 — жили люди.

Жительница Рубцовска Елена вспоминает, что недвижимость в доме на площади Сталина (ныне площади Воронина) считалась элитной, и те, кому посчастливилось получить здесь «жилые квадраты», были уверены, что им несказанно повезло.

В конце 40-х «деревянный» Рубцовск отстраивался полным ходом — работникам «переехавших» во время войны заводов требовалось комфортное жилье. На смену баракам один за другим начали появляться интересные по своим архитектурным решениям здания.

«Людям было за счастье жить здесь. Дом был гордостью города, его символом. Около него было удобно назначать встречи. Скажешь: „У дома под шпилем“, и сразу все становится понятно», — рассказала почтенная жительница города Любовь.

Аварийность как приговор

В Рубцовске разрушается «дом под шпилем». vrubcovske.ru

Дом под шпилем выгодно отличался от других. Верхнюю точку трехэтажной «сталинки» украшала звезда, а башню — часы. Кстати, власти города намеревались их отремонтировать, но до дела так и не дошло.

Несколько лет назад Дом под шпилем признали аварийным. Жильцов расселили, а обветшалое строение — гордость Рубцовска былых лет — огородили забором. По словам рубцовчан, «его начали потихоньку разбирать». Несмотря на это, здание мужественно стояло, а в конце июля на глазах у прохожих не выдержало и рухнуло. По другой версии, ему помогли рабочие.

Развалины рухнувшего Дома под шпилем в Рубцовске. Дмитрий Лямзин.

«Было видно, что шпиль просто упал. Удивительно, но он даже не разрушился. Власти тогда сказали, что падение было контролируемое. Но это сомнительно. Он просто загрохотал, люди обернулись на звук и долго наблюдали за произошедшим, но рабочих никто не видел. Так шпиль и лежит до сих пор. Мы только вчера проезжали мимо и видели руины», — вспоминает Елена.

Рубцовчане горят, что власти обещали навести порядок на историческом месте к сентябрю этого года, но строителей здесь видят редко.

Руины вместо истории

МБОУ «Лицей» (бывшая школа № 9) в Рубцовске. rubadm.ru

Кстати, здание старой школы № 9 имени Героя РФ Сергея Медведева тоже разбирают. Строение с деревянными перекрытиями уже давно в аварийном состоянии. Оно было возведено еще в 1947 году. Здесь отучилось не одно поколение жителей Рубцовска. Многие из них уже в преклонном возрасте.

«В городе сейчас практически ничего не возводится. А то, что было построено десятилетия назад, разрушается. Единственное, что появилось за эти годы — это ТЦ „Радуга“. Но это так… Рубцовск постепенно приходит в упадок. Поэтому отсюда и уезжает молодежь. Им сложно жить в атмосфере запустенья, разрухи, сплошных ям вместо дорог, забегаловок… Раньше город был процветающим, а сейчас просто загибается», — отмечает житель Рубцовска Александр.

Развалины рухнувшего Дома под шпилем в Рубцовске. Дмитрий Лямзин.

Вместо старой школы планируют построить новую, вместимостью более 1000 человек. Для этого придется снести еще несколько строений: здание спортивного зала и бюджетного учреждения «Лето» (1947−1948 годов постройки).

А чуть дальше — на центральной площади им. В.И. Ленина — до сих пор стоят руины еще одного исторического строения. На ул. Калинина, 13 еще в 2018 году обрушилась часть северной стены бывшей гостиницы «Алей». Оно было построено в 1953 году Алтайским тракторным заводом (ныне почившему в бозе). Здесь находились клуб «Юный техник» и общежитие для заводчан АТЗ.

Здание бывшей гостиницы «Алей» в Рубцовске. rubtsovsk.info

«Получается, все, что считалось символами города, стало никому не нужным и попросту разрушается», — с печалью в голосе резюмировала Елена.

К слову, в 1955 году во время визита в Алтайский край здесь останавливались премьер-министр Индии Джавахарлал Неру и его дочь Индира Ганди. А за 27 лет до этого, в конце января 1928-го Рубцовск посещал генеральный секретарь ВКП (б) Иосиф Сталин.

Алтапресс