Алтапресс: Невеселая карусель. Барнаульский невролог рассказала, чем может быть опасно головокружение

У обычного головокружения могут быть десятки причин, а само оно — симптом десятков заболеваний. О том, как их диагностируют и лечат и почему нужно тренировать вестибулярный аппарат, altapress.ru рассказала невролог Диагностического центра Алтайского края, кандидат медицинских наук Екатерина Нечунаева.

Голова. СС0.

Глаза в глаза

— Каким органом мы чувствуем головокружение?

— За ориентацию в пространстве отвечают три системы.

1. Вестибулярная: она состоит из периферического (внутреннее ухо и вестибулярный нерв) — и центрального звеньев (вестибулярные ядра в стволе мозга) и связи этих ядер со зрительной системой, с мозжечком и таламусом.

2. Проприоцептивная — система глубокой чувствительности с рецепторами в мышцах, связках, сухожилиях. Они посылают в мозг информацию о положении тела в пространстве. Люди с повреждениями в этой системе — в основном пациенты с сахарным диабетом, с алкоголизмом и наркозависимостью, с интоксикацией лекарствами — часто говорят о «ватных ногах», как будто идут не по асфальту, а по болоту.

3. Еще одна система, которая в ответе за головокружение, — собственно, зрительная. Это не только зрительный нерв, но и нервы мышцы, отвечающие за движение глазных яблок при изменении положения тела.

Если вы, придя к неврологу, жалуетесь на головокружение, а он пристально смотрит вам в глаза, это хороший невролог. Прежде всего, таким образом он «ищет» нистагм — неконтролируемые движения глазных яблок в том или ином положении тела.

Врач проводит вестибулярное тестирование, его цель — определить уровень поражения. Иногда тесты могут спровоцировать головокружение. Это, конечно, не очень приятная для пациента диагностика. Но зато по нистагму невролог точно определит, где есть нарушения.

Екатерина Нечунаева, невролог. Диагностический центр Алтайского края.

— Какие , вообще , анализы стоит сдать , если мучают головокружения?

— Если взять полный список, то это будет общий анализ крови (узнав уровень гемоглобина, исключаем анемию), биохимический анализ (смотрим уровень глюкозы и холестерина). Возможно, потребуется определить уровень витамина D и B12.

Обязательно ЭКГ, чтобы исключить кардиопатологии. Несколько дней нужно вести дневник артериального давления.

Аудиограмма поможет выявить проблемы со слухом, а дуплекс брахеоцефальных артерий «расскажет», как мозг снабжается кровью. Если головокружения сопровождаются падениями, необходима электроэнцефалография.

— А обязательна ли МРТ?

— МРТ призвана исключить серьезные патологии — например, новообразования головы и шеи. Но «шаг» томографа составляет 5 мм, а, например, размер внутреннего уха — с рисовое зернышко. Так что томограмма не покажет патологию. Вся надежда здесь на вестибулярные тесты, они всегда точны и информативны.

Томография. Головной мозг. СС0

Сосуды защемило

— Что такое головокружение? Симптом , болезнь?

— Это нарушение ориентации собственного тела в пространстве. И это всегда симптом, а не болезнь. Описано более 80 заболеваний, при которых у пациента голова кружится.

Такие ощущения — вторая по распространенности жалоба при амбулаторном приеме пациентов у невролога после болей в спине. Проблема в том, что в 40% случаев либо диагноз ставится неверный, либо не ставится вообще. Много гипердиагностики: дисциркуляторная энцеалопатия, шейный остеохондроз, вертебро-базиллярная недостаточность — такие диагнозы лишь «маски», за которыми скрываются другие, например, ДППГ — доброкачественное позиционно-пароксизмальное головокружение.

Голова человечка. СС0

— А еще пациенты проявляют инициативу. Вы сталкиваетесь с мифическими диагнозами , которые люди ставят сами себе?

— Да. Приходят и говорят: «У меня повышенное внутричерепное давление, поэтому голова кружится». На самом деле это опасный и страшный диагноз, который требует исследований и встречается крайне редко.

Или вот еще — «Это у меня остеохондроз защемил сосуд». Остеохондроз и головокружение могут быть не связаны с друг другом и стать просто двумя психосоматическими последствиями стресса. Мы же в стрессе выгибаемся и напрягаемся как кошки — в первую очередь спазмируются мыщцы шейного отдела.

Часто пациенты говорят, что ходили к остеопату, он «вставил шейный позвонок на место» и стало легче. Я ничего не имею против мануальной терапии, можно снять мышечное напряжение и болевой синдром. Но для того, чтобы «вылетел позвонок», нужна сильнейшая травма, вставить его на место без хирургии невозможно.

Другое дело, что позвонки действительно могут быть нестабильными, с отклонениями на 1−2 мм — такое встречается почти у каждого нашего пациента. Даже если его кто-то «поставит на место», при слабых связках он тут же сместится снова.

Эти мифы переходят из поколения в поколение. И довольно сложно развенчивать их на приеме.

Голова. открытые источники в интернете.

Фобии и водянки

— Насколько опасен неверно поставленный врачебный диагноз?

— Бывает, что острый приступ ДППГ принимают за транзиторную ишемическую атаку, а это уже совсем другой диагноз, причина и прогноз. При ишемической атаке нарушается кровоток в сосудах головного мозга. По сути это такой «звоночек», говорящий о риске последующего инсульта.

Как вы думаете, что будет с пациентом, которому сказали, что у него предынсультное состояние? Если еще раз возникнет головокружение, он не на шутку испугается, растревожится и может довести себя до паники так, что состояние только усугубится.

Если это случается раз за разом, то формируется так называемое психогенное головокружение. Дело в том, что если произошло раздражение вестибулярных ядер острым приступом, то они находятся в повышенной возбудимости, тревожность «разгоняет» их еще больше. Нужны аутотренинговые методики, чтобы «задавить» эту сверхчувствительность работой коры головного мозга.

— Насколько часто причиной головокружения становится психика?

— На самом деле острый приступ головокружения в 30% случаев это как раз обычное ДППГ, которое успешно лечится, а иногда и само проходит.

Доля психогенных головокружений — около 20%. Сюда входят и фобические состояния, связанные с особыми условиями, например, спуск по лестнице, прогулки по оживленной улице, ночное время суток, нахождение в метро. В этих случаях неврологического расстройства может не быть, но тревожность вызывает вегетативные реакции — тошноту, рвоту, приливы жара, скачки давления и пульса.

Еще одна частая причина — третья по численности (20%) — болезнь Меньера. Это водянка лимфатической системы внутреннего уха. Особенность в том, что пациент с головокружением чувствует заложенность уха и снижение слуха, вплоть до полной потери.

Человек. Боль. CCO.

По волнам реальности

— Как понять , какой у тебя вид головокружения?

— Оно бывает системное или несистемное. В первом случае мы говорим об истинном головокружении — вертиго. Причина его — как раз повреждения вестибулярного аппарата. Пациент при этом всегда ощущает движение — либо своего тела (при этом находясь в покое), либо окружающей обстановки вокруг своего тела. Качание на волнах, катание на карусели, зыбучие пески — одни из таких ощущений.

В случае несистемного головокружения чувства пациента более расплывчаты, и он часто не может их точно описать: дурнота, туман в голове, неясность сознания, потемнение в глазах или пелена, потеря равновесия, предобморочные состояния («как пьяный хожу»).

Этот вид головокружения может быть не только при неврологических заболеваниях. Например, при ортостатической гипотензии. То есть когда человек резко встает, так же резко снижается давление, происходит отток крови от головного мозга. Человек может терять сознание, когда встает утром или ночью в туалет.

Такое же головокружение вызывают состояния при сахарном диабете — гипер- и гипогликемия, а также анемия и множество сердечно-сосудистых заболеваний.

И все-таки самая частая причина острых головокружений (приступов с тошнотой и рвотой) — это как раз то самое ДППГ.

Мозг google.ru

Песок в ухе

— Что при этом происходит в организме человека?

— В определении «доброкачественное головокружение» заключен смысл: оно может пройти само по себе или с минимальным вмешательством.

В полукружных каналах внутреннего уха в разных плоскостях у нас находится эндолимфа, ее перемещения сигнализируют нам о положении тела в пространстве. В преддверии каналов есть мелкий песок карбоната кальция — отолиты. Они заключены в такой желеобразной субстанции, но иногда могут отрываться от нее, и тогда у нас очень сильно кружится голова.

Это могут спровоцировать долгие перелеты, поездки, тряски, катание на каруселях и водных горках, сплавы по рекам, долгое сидение в стоматологическом кресле. Или в парикмахерском — когда женщины по пять часов подряд волосы красят с запрокинутой головой.

Отрыву отолитов способствует и остеопороз — потеря кальция в костной ткани, вот почему такое головокружение часто встречается у пожилых людей.

— Как лечить это состояние?

— Эффект капельниц и сосудистых препаратов не доказан. Помогут так называемые репозиционные маневры. Сначала невролог должен диагностировать головокружение, а затем буквально вертеть пациента как сосиску барбекю в разных плоскостях в зависимости от поврежденного канала.

В некоторых клиниках для этого есть специальные тренажеры, но можно и на обычной кушетке такую процедуру провести.

Отолиты приходят в нормальное положение, и головокружение заканчивается. Оно, правда, может снова начаться при каком-то провоцирующем факторе, но будет уже не такой силы.

Ухо. СС0

— Эти маневры можно делать самостоятельно?

— Не стоит, лучше под контролем врача. «Загнав» отолиты в другие каналы, можно усугубить ситуацию.

Гимнастика для головы

— Чем можно помочь себе при головокружении?

— Конечно, надо сначала найти причину — основное заболевание, а не сразу ложиться под капельницу с сосудистыми лекарствами. Плюс симптоматическое лечение — вестибулярные супрессанты и противорвотные: препараты дименгидрината, метоклопрамида, домперидона, бетагистина. Используют также успокоительные.

Самое главное — после острого периода головокружения обязательна вестибулярная гимнастика. Это профилактика повторных случаев. Не важно, был ли инсульт или причина головокружения в другом — такая реабилитация очень важна.

Суть ее в том, чтобы вестибулярные ядра перестали быть разраженными и восстановились и укрепились их связи с другими системами. Возможно, ощущения будут неприятными, но придется потерпеть.

Мозг. unsplash.com

Упражнения просты: двигать вытянутыми руками и следить за пальцами, вставать, садиться и обходить стул вокруг поочередно с открытыми и закрытыми глазами, стоять, как цапля, на одной ноге.

Неврологи часто просят пациентов встать в знаменитую позу Ромберга — положение стоя со сдвинутыми вместе стопами, с закрытыми глазами и вытянутыми прямо перед собой руками. На самом деле она малозначима для диагностики, но хороша для вестибулярной тренировки.

Впоследствии можно заниматься на гимнастических полусферах, это вообще отличная вещь.

— Я правильно понимаю , что вестибулярную систему можно натренировать с детства?

— Мозг, в принципе, хорошо поддается тренировке. Не зря детей отдают в спорт или танцы, тренируя ловкость, меткость и координацию. У кого-то вестибулярная система изначально крепкая, и человек меньше подвержен разного рода головокружениям. Но она все же требует постоянного внимания. Если мы после головокружения будем все время лежать, станет только хуже.

Алтапресс