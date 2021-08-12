ГОРНЯК22 12.08.2021
Коронавирус

Алтапресс: Отделение онкоцентра «Надежда» в Барнауле закрыли из-за COVID-19

Горняк22
8 часов Ago

В первом торакальном отделении алтайского онкоцентра «Надежда» выявили случая заболевания коронавирусом, сообщил ТАСС.

Онкологический диспансер. Анна Зайкова.

Из-за этого работу отделения и госпитализацию в него пришлось временно остановить.

«Пациенты переведены во второе торакальное отделение, туда и продолжена госпитализация пациентов. Других случаев в медорганизации не выявлено», — сказали в пресс-службе краевого минздрава.

Онкодиспансер. Карантин.1 Онкодиспансер. Карантин. Анна Зайкова.

Онкодиспансер на Никитина, 77 закрывали в конце июля 2020 года в связи с выявлением COVID-положительных случаев среди пациентов и медперсонала.

Положительные тесты тогда получили около 70 человек.

Алтапресс

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