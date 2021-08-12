Алтапресс: Архитектурные верзилы. ТОП самых высоких жилых домов краевой столицы, скребущих небо и радующих глаз
Современная архитектура краевой столицы устремляется ввысь. В прошлом году был побит барнаульский рекорд. На пл. Октября вырос настоящий небоскреб, получивший название «Столичный». Его высота на кончике шпиля составляет 102 м. До этого самым-самым считался ЖК «Аврора». Корреспонденты altapress.ru пробежались по улицам города и нашли еще ряд домов, достойных списка самых интересных и высоких зданий краевой столицы.
ЖК "Столичный". Дмитрий Лямзин.
Первый небоскреб в Барнауле был построен в 1915 году на ул. Гоголя, 76 и получил название Доходный дом купца Аверина. Изначально он был переменной этажности — 4 и 5 этажей. Самая высокая точка возвышалась над городом на 16,5 м. Небоскреб долгое время удерживал пальму первенства среди зданий краевой столицы, пока в 50-х годах XX века не возвели две семиэтажки на пл. Свободы.
9 место. ЖК «Две эпохи»
ЖК «Две эпохи», возведенный на пр. Комсомольский, 122в, корпус 4. «Строительная перспектива».
8 место. ЖК «Аквамарин»
ЖК «Аквамарин», построенный на берегу Оби. «Циан».
7 место. ЖК «Кукурузник»
ЖК «Кукурузник», возведенный на ул. Взлетная, 38. «Этодом».
Факт
В начале июля этого года в Дании построили самый высокий замок из песка. Его высота составляет более 21 метра. В Барнауле привыкли строить надежнее, а с некоторых пор и гораздо выше.
6 место. Дом на ул. Пролетарская, 165
Высотка на ул. Пролетарская, 165. Архив «Регионстроя».
5 место. ЖК «Европейский»
ЖК «Европейский», построенный на ул. Шумакова, 11. «Этодом».
4 место. ЖК «Рубин»
ЖК «Рубин», который находится на ул. Малахова, 134-а. «Жилищная инициатива».
ТОП-5 самых высоких небоскребов России
- «Лахта-центр» (Санкт-Петербург): 462 м — высота в максимальной точке, 87 — этажность, 2019 — год постройки
- «Башня Федерация» (Москва): 373,7 м — высота в максимальной точке, 95 — этажность, 2017 — год постройки
- Южная башня комплекса небоскребов «Око» (Москва): 354,1 м — высота в максимальной точке, 85 — этажность, 2016 — год постройки
- «Меркурий Сити»: 340,1 м — высота в максимальной точке, 75 — этажность, 2014 — год постройки
- «Евразия» (Москва): 308,9 м — высота в максимальной точке, 70 — этажность, 2015 — год постройки
3 место. ЖК «Анастасия»
ЖК «Анастасия», построенный на пр. Красноармейский, 77/ул. Папанинцев, 111. «Авито».
2 место. ЖК «Аврора»
ЖК «Аврора», который стоит на ул. Гущина, 150/3. Архив «Регионстроя».
1 место. ЖК «Столичный»
ЖК «Столичный», построенный на ул. 1905 года, 25. «Селф».
ТОП-5 самых высоких небоскребов мира
- Башня Джидда (Саудовская Аравия), в данный момент на стадии завершения строительства: 1007 м — высота в максимальной точке, 252 — этажность, 2013 — год начала строительства (ведутся работы)
- Бурдж-Халифа (ОАЭ): 828 м — высота в максимальной точке, 163 — этажность, 2010 — год постройки
- Башня KL118 Tower (Малайзия): 644 м — высота в максимальной точке, 118 — этажность, 2020 — год постройки
- Ухань-Гринлэнд-Центр (Китай): 438 м — высота в максимальной точке, 88 — этажность, 2019 — год постройки
- «Шанхайская башня» (Китай): 632 м — высота в максимальной точке, 128 — этажность, 2015 — год постройки