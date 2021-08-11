Алтапресс: Заоблачные амбиции, или Высотный ренессанс. Почему девелоперы Барнаула стремятся строить в небо

Большинство домов краевой столицы возвышаются над землей не выше 75 метров. Исключение — верзилы в сфере недвижимости Барнаула. Один из них — жилой комплекс «Столичный», который был признан первым и пока единственным в Барнауле небоскребом (его высота более 100 метров). Не исключено, что он ненадолго удержит свой статус, и в городе один за другим начнут расти архитектурные дылды.

Высотное строительство. pixabay.com.

Станет ли краевая столицы вторым Нью-Йорком и придутся ли ей к лицу нависшие перемены? Журналисты altapress.ru спросили об этом у девелоперов, промышленников и архитекторов.

Правильный вектор развития

Кирилл Овсянников, директор «ЖБИ Сибири». Дмитрий Лямзин.

Кирилл Овсянников,

директор компании «БКЖБИ 1» им. В.И. Мудрика:

Для современных городов России и мира высотное строительство уже стало нормой. Однако, наряду с небоскребами, всегда будут малоэтажные и среднеэтажные дома. Для каждого вида недвижимости найдется свой покупатель. Главное, чтобы жилье было качественным и комфортным. В частности, наша компания непрерывно работает в этом направлении. И это для нас принципиальный момент. Еще один важный вопрос — расположение. Нужно правильно распределять виды жилья на территории города. Например, решение администрации Барнаула отразить в генплане перспективу застройки частного сектора в центре города — это правильное решение. Центр краевой столицы не должен быть малоэтажным. И своим решением мэрия не только ведет правильную градостроительную политику с точки зрения будущего Барнаула, но и защищает интересы горожан. Понятно, что всегда будут жители, не поддерживающие такое направление развития Барнаула. Безусловно, их мнение тоже нужно учитывать и вести с ними правильно выстроенную работу. Не создавать информационный вакуум, а наоборот, разъяснять свою позицию и знакомить с проектами. Так люди будут видеть, что их интересы тоже учтены. Что касается строительства высоток, то сегодня технологии позволяют возводить очень надежные и комфортные небоскребы, которые ничем не уступают «малоэтажке». Они делают Барнаул современным и привлекательным городом. Уверен, это правильный вектор развития.

Главное , хорошо «посадить»

Алексей Квасов. Анна Зайкова, altapress.ru

Алексей Квасов,

архитектор:

Пока в Барнауле чаще всего строят дома, не превышающие отметку в 75 метров. Это обусловлено в том числе нормами пожарной безопасности. Для объектов выше этого предела в индивидуальном порядке нужно разрабатывать специальные технические условия, которые должны пройти обязательную экспертизу. Что касается самой тенденции к высотному строительству, то это очень сложный вопрос. Понятно, что в какой-то мере она продиктована нашим капиталистическим настоящим. У предпринимателей есть задача — получить большую прибыль, поэтому застройщики стараются выжать из дорогих и дефицитных участков земли максимум. С точки зрения бизнеса это, конечно, оправдано. Насколько высотное строительство необходимо с архитектурной точки зрения, нужно смотреть на конкретные примеры. Тут важно, где и как размещается объект — правильно ли он «сидит», соблюдены ли градостроительные ограничения, верно ли рассчитаны все нормативы и т. д. И, разумеется, нужно оценивать, насколько он вписывается в окружающее пространство. Крупному объекту обязательно нужны точки замыкания и большие пространства, для того чтобы он не «задавливал» окружение и не создавал ощущение замкнутости. И это тоже надо обязательно учитывать.

Высотное или «колбасное»

Евгений Клейнатовский. Дмитрия Лямзин.

Евгений Клейнатовский,

замдиректора «Монтажной компании „ПР-Холдинг“»:

Строительство выступает маркером, определяющим развитие экономики любого муниципалитета. Если в городе активно возводятся объекты, значит у него есть будущее. При отсутствии инвестиций и большом оттоке населения, спроса на новостройки просто не будет. Поэтому в маленьких городах и других населенных пунктах десятилетиями могут ничего не возводить. И мы знаем печальные примеры. Так, в Бийске, где население примерно в два раза уступает Барнаулу, строится в десятки, даже в сотни раз меньше объектов, чем в краевой столице. Поэтому, вопрос не в частном — высоте небоскребов, а в общем — уровне экономического развития города и его центра. Все остальное — естественные градостроительные процессы, напрямую связанные со спросом. Без него квартиры в новостройках никто бы не покупал, а значит девелоперам было бы невыгодно возводить жилье. При нормальном течении этого процесса в муниципалитете должны развиваться разные направления строительства. Обычно в нем находят свое место и коттеджные поселки, и малоэтажка, и высотки. Главное, что все части должны соединять артерии транспортной инфраструктуры и узлы социальных объектов. А вот этого Барнаулу как раз не хватает. Школ и детских садов недостаточно. С соединением северной и южной частей города тоже пока не получается — вопросы строительства тоннеля под железнодорожным вокзалом и объездной дороги вдоль реки Барнаулки повисли в воздухе. Поэтому, я уверен, что качественное высотное строительство — это очень хорошо для Барнаула. Вопрос лишь в том, как, где и каким образом их располагать и обеспечивать их необходимой инфраструктурой. И если честно, небоскребы с эстетической точки зрения намного интересней, чем те же серые многоэтажки 80-х на ул. Партизанской и пер. Ядринцева. Да, они не очень высокие — всего 9 этажей, но очень длинные — от 8 до 14 подъездов. Получается высотное строительство нравится не всем. А как насчет вот такого — «колбасного»?

Алтапресс