Алтапресс: Народный выбор-2021. Отдайте свой голос за самого успешного топ-менеджера Алтайского края

Издательский дом «Алтапресс» с 2002 года проводит рейтинговый опрос «Менеджер года». По многолетней традиции, помимо главной награды, которая будет вручена победителю решением «Клуба чемпионов», на сайте altapress.ru проводится всенародное голосование.

Премия "Менеджер года". Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

По итогам прошедших Экспертных советов по отраслям сформировался список из 28 руководителей компаний и организаций, чьи имена вошли в лонг-лист номинантов премии «Менеджер 2021 года».

Предлагаем выбрать того, кто, по вашему мнению, в наибольшей степени достоин звания «Народный менеджер 2021 года». Голосование продлится с 7 по 13 декабря.

Фамилии претендентов публикуются в алфавитном порядке:

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*Обращаем внимание, что на момент номинации на премию «Менеджер года-2021» Татьяна Филидова руководила компанией «Велес»

Алтапресс