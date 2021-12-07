Алтапресс: Забейте правильно. Прокуратура Алтайского края сочла законным «убойный запрет»

В прокуратуре Алтайского края сочли правомерным введение с 11 ноября запрета на выдачу ветсправок на мясо домашнего скота, забитого на частном подворье — вне бойни. Это следует из ответа ведомства региональному отделению «Общероссийского народного фронта» (ОНФ). В ОНФ, однако, приводят примеры территорий, где ввели подобные ограничения, но подошли гибко, благодаря чему владельцы подсобных хозяйств не пострадали.

ЛПХ. Подсобное хозяйство. Pixabay.com

Мясо дорожает

Только за три недели — с 8 по 29 ноября — говядина в Барнауле подорожала на 6%, свинина — на 2,7%, следует из оперативных данных Алтайкрайстата.

В чем причина? В запрете на продажу мяса неправильно забитого скота или разогнавшейся инфляции? Точно не скажешь. Но фактор запрета нельзя исключать — о том, что цены на мясо могут подрасти процентов на 10, говорил и губернатор в ходе прямой линии 23 ноября.

И все же дело не только и не столько в ценах. Руководитель исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк, попросивший прокуратуру проверить правомерность запрета, не раз напоминал: продажа мяса, выращенного в подсобных хозяйствах, обеспечивает доходами большое число сельских жителей.

А во многих районах края просто нет ни убойных пунктов, ни скотовозов. Поэтому требования нужно вводить постепенно, подготовив инфраструктуру.

ЛПХ. Подсобное хозяйство. Pixabay.com

Запрет правомерный

Однако в прокуратуре Алтайского края запрет, введенный межведомственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссией с 11 ноября, сочли правомерным.

Запрет предусмотрен техрегламентом Таможенного союза, членом которого является Россия, его требования обязательны, и регион не может устанавливать свои правила.

Из ответа прокуратуры края:

Органы госвласти субъектов РФ не вправе осуществлять самостоятельное правовое регулирование вопросов, Закрепленных в международных соглашения, ратифицированных Российской Федерацией.

В прокуратуре края также пояснили ОНФ, что направили губернатору края предложение «рассмотреть вопрос о принятии дополнительных мер поддержки предпринимателей, которые намерены создавать новые боенские пункты».

На бойне. Pixabay.com

Красноярск учел специфику

Между тем, в Красноярском крае, где запрет на выдачу ветсправок на мясо скота, забитого вне боенских пунктов, ввели 1 декабря, все же подошли более гибко. Здесь на ЛПХ приходится 28% от общего объема продаж свинины в крае — это меньше, чем в Алтайском крае (около 60%), но боен и там не хватает.

Чиновники регионального минсельхоза дали СМИ специальное объяснение, что владельцы ЛПХ по-прежнему могут везти продукты на рынки в обход боен.

Забивать у себя животных они имеют полное право, пригласив ветеринара. Тот осмотрит скот, выдаст (или не выдаст) разрешение. После забоя мясо исследуют в лаборатории, где и выдадут сопроводительные документы и внесут отметку в систему «Меркурий», которая отслеживает все движение мяса.

В ЛПХ. ВК — блог ветврача. Фото Татьяна Трубникова.

А выпуск мясной продукции в оборот только через бойню обязателен для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, сообщил, например, «МК Красноярск».

«Если владелец ЛПХ собирается продать мясо перекупщикам или переработчикам, то он должен забивать скот на бойне», — объяснил замминистра сельского хозяйства Красноярского края, приводит его слова «Деловой квартал. Красноярск».

Запрет простимулировал

Но губернатор края Виктор Томенко еще в ходе прямой линии 23 ноября дал понять, что в Алтайском крае ничего меняться не будет, хотя и признал, что люди возмущены.

ЛПХ. Подсобное хозяйство. Pixabay.com

Забивать скот подворовым способом для себя — пожалуйста, для продажи — сегодня невозможно. Тянуть дальше — это просто получать санкции от надзорных органов и иметь большие проблемы вплоть до дисквалификации должностных лиц, которые отвечают за эту сферу деятельности, безопасность, эпизоотии, — сказал Томенко.

При этом, по словам губернатора, после введения запрета в регионе появилось несколько новых убойных пунктов и площадок.

Они открылись на территории Алейского, Калманского, Михайловского, Мамонтовского, Павловского, Первомайского, Панкурушихинского, Тальменского, Тюменцевского, Уст-Калманского, Усть-Пристанского, Хабарского, Чарышского районов и Барнаула, — приводит информацию краевое управление ветеринарии.

По данным на 1 декабря, услуги населению по доставке и убою животных оказывают уже 82 предприятия (в октябре было 71). И до конца года планируется открытие пункта убоя в Усть-Пристанском районе.

ЛПХ. Подсобное хозяйство. Pixabay.com

Новые ограничения

Вообще же, государство уделяет все более пристальное хозяйство подсобным хозяйствам населения. Много лет обсуждается вопрос об их ограничении. И вот недавно в Госдуму внесен законопроект, предлагающий утвердить предельную площадь земли в таком хозяйстве (0,5 га), а властям регионов установить предельное количество скота в ЛПХ.

В случае, если ЛПХ больше предела, документ предлагает обязать его владельца регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или избавиться от «лишних» сельхозживотных. Законопроект предлагает ввести нормы с 1 июля 2022 года.

А ранее altapress.ru рассказывал, что Минсельхоз России серьезно ужесточил требования к содержанию свиней и крупного рогатого скота на частном подворье, и эти требования не смогут выполнить большинство, если не все подсобные хозяйства.

Тем временем Минсельхоз России разработал новые правила убоя скота. Они еще не приняты, проект выставлен на обсуждение — так что можно попытаться внести в них изменения. Но, учитывая общий тренд, маловероятно, что ведомство пойдет на возвращение частникам права торговать мясом скота, забитого не на бойне.

Алтапресс