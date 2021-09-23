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Алтапресс: Когда и на сколько в Барнауле повысят цены на проезд в общественном транспорте?

Горняк22
9 часов Ago

Барнаульские перевозчики обратились в городскую администрацию с просьбой пересмотреть цены на проезд в общественном транспорте. Рассказываем, когда и на сколько могут повыситься тарифы.

1 Когда цены на проезд в Барнауле пересматривали в последний раз?

Тарифы в городском общественном транспорте повысили в январе 2019 года, с тех пор они остаются неизменными.

При этом в 2020-м плата за проезд выросла в Бийске и Новоалтайске.

Барнаульский кондуктор. Михаил Хаустов 2 Почему регулируемые проездные тарифы хотят повысить?

Среди причин возможного повышения тарифов — инфляция, рост цен на горюче-смазочные материалы, запасные части, электроэнергию, увеличение затрат на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава, увеличение минимального размера оплаты труда.

С просьбой пересмотреть цены в городскую администрацию обратились перевозчики ООО «Евробус плюс» и МУП «Горэлектротранс».

Деньги.1 Деньги. CCO.

«Повышение тарифа на проезд вызвано объективной необходимостью. Мы видим, как цены выросли на все — на ГСМ, на запчасти, на электроэнергию, с октября вырастут тарифы на тепло. Для того, чтобы наше предприятие могло функционировать, необходимо повысить тариф на проезд в городском электротранспорте», — отмечает директор МУП «Горэлектротранс» Николай Петряшин.

3 На сколько могут повыситься цены на проезд?

По словам Петряшина, экономически обоснованный тариф — 30 рублей 36 копеек.

Барнаульский кондуктор.2 Барнаульский кондуктор. Михаил Хаустов

Генеральный директор ООО «Евробус плюс» Роман Арапов говорит: «Мы обратились в администрацию с просьбой пересмотреть текущий тариф на проезд. Предлагаем повысить стоимость проезда до 28 рублей. При этом подчеркну, что эта цифра — компромисс, которого следует достичь, чтобы с одной стороны, наше предприятие сохранило коллектив и могло работать, а с другой, чтобы жители города не ощутили резкого роста цены».

4 Когда увеличатся тарифы?

Предприниматели считают оптимальным повышение цен на проезд с 1 ноября.

Автобус №57.3 Автобус № 57. barnaul.org 5 Кто будет принимать решение об изменениях?

Повышение тарифов рассмотрят в администрации краевой столицы. В мэрии уточняют, что вопрос обсудят на заседании Координационного совета по ценообразованию. Ориентировочно он пройдет 4−6 октября.

В состав совета входят руководители профильных городских комитетов, представители общественности и депутаты.

Перед вынесением обсуждения на Координационный совет городской комитет экономического развития и инвестиционной деятельности проведет свою экспертизу предоставленных перевозчиками данных.

Алтапресс

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