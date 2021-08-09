Алтапресс: В Алтайском крае побит очередной антирекорд по смертности от коронавируса

В Алтайском крае за сутки зарегистрировали очередное рекордное количество смертей пациентов с коронавирусом: скончалось 26 человек. Заразилось еще 277, выздоровели 133 пациента, сообщает краевой оперштаб.

Пандемия, коронавирус. CC0

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 64 302 человек, в том числе 4 395 детей. Выздоровели 49 900 человек.

На лечении в ковидных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 2988 человек. Еще 506 пациентов — с вирусной пневмонией.

Количество тяжелобольных — 778, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 237.

Новые случаи

Барнаул — 91,

Бийск — 38,

Заринск — 17,

Змеиногорский район — 13,

Рубцовск , Топчихинский район — по 9 заболевших,

Топчихинский район — по 9 заболевших, Алтайский район — 8,

Калманский , Локтевский , Мамонтовский районы — по 7 заболевших,

Локтевский Мамонтовский районы — по 7 заболевших, Алейск , Крутихинский район — по 6 заболевших,

Крутихинский район — по 6 заболевших, Бийский , Романовский районы — по 5 заболевших,

Романовский районы — по 5 заболевших, Ребрихинский , Рубцовский , Усть-Калманский районы — по 4 заболевших,

Рубцовский Усть-Калманский районы — по 4 заболевших, ЗАТО Сибирский , Баевский , Шипуновский районы — по 3 заболевших,

Баевский Шипуновский районы — по 3 заболевших, Камень-на-Оби , Панкрушихинский , Первомайский , Заринский , Зональный , Красногорский , Советский , Солонешенский , Третьяковский , Тюменцевский , Целинный районы — по 2 заболевших,

Панкрушихинский Первомайский Заринский Зональный Красногорский Советский Солонешенский Третьяковский Тюменцевский Целинный районы — по 2 заболевших, Алейский , Завьяловский , Кытмановский , Солтонский , Усть-Пристанский , Шелаболихинский районы — по 1 заболевшему.

Прививки

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 604 961 комплект вакцины.

На утро 8 августа в Алтайском крае против COVID-19 привились 524 212 человек, в том числе: 112 729 человек получили первую прививку; 410 968 человек полностью привиты.

515 человек вакцинировались повторно.

Алтапресс