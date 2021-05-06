Алтапресс: Экс-руководителя алтайской компании «СтройГАЗ-Цемент» обязали заплатить 1,3 млрд рублей

Краевой арбитраж обязал экс-руководителя обанкротившегося торгового дома «СтройГАЗ-Цемент» выплатить более 1,3 млрд рублей. Такой суммой суд оценили его субсидиарную ответственность в деле о банкротстве компании, и он не единственный бывший топ-менеджер, кого в этом году обязали уплатить из своего кармана долги юрлица.

Банкротство. Денег нет. Pixabay.com

Призвали к ответу

Заявление о взыскании с бывшего гендиректора «Торгового дома «СтроГАЗ-Цемент» Владимира Дударенко 1,376 млрд рублей подал конкурсный управляющий. Эта сумма — размер субсидиарной ответственности.

В октябре 2017 года компанию признали банкротом, экс-руководитель должен был передать всю документацию конкурсному управляющему. Что-то он передал — но далеко не все.

Из-за этого, заявил управляющий, ему не удалось пополнить конкурсную массу и удовлетворить требования кредиторов.

Субсидиарная ответственность — это когда долги обанкротившейся компании выплачивают владельцы бизнеса, директора, акционеры, члены правления, бухгалтеры из своего кармана. По сути — это личная ответственность за долги юрлица. К ней привлекают только по решению суда.

Банкротство. Pixabay.com

Не использованный шанс

Отказ от передачи ключевых в деле о банкротстве документов — не единственный, но весомый повод для привлечения экс-руководителя к финансовой ответственности в деле о банкротстве.

Шанс отбиться от финансовой ответственности в этом случае есть: надо доказать, что передать документы помешали объективные причины. Но Дударенко этого не удалось.

Меж тем, на суде представитель экс-руководителя утверждал: тот не должен нести субсидиарную ответственность, так как являлся лишь номинальным директором. Кроме того, он полагал, что нет причинно-следственной связи между отказом передать документы и трудностями с формированием конкурсной массы.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Номинал тоже отвечает

Судья, однако, отметил: если речь идет о привлечении к субсидиарной ответственности, то статусы номинального и фактического руководителей уравнены (что, добавим от себя, будет, вероятно, пренеприятным сюрпризом для тех, кто подрабатывает номиналом).

А вот размер субсидиарки для номинала суд может уменьшить. Но только если он предоставит информацию о том, кто руководил компанией по факту и она поможет устранить нарушения прав кредиторов.

Но бывший руководитель такой информации не предоставил. И теперь он должен будет заплатить в конкурсную массу 1,375 млрд рублей. Решение суда еще не вступило в силу. Оно опубликовано в картотеке в конце апреля, 29 апреля экс-руководитель компании подал жалобу в апелляцию.

Арбитражный суд Алтайского края. Altapress.ru

Не единственный топ-менеджер

С начала 2021 года арбитраж края привлек к субсидиарной ответственности 28 физлиц и одно юридическое. Самая крупная сумма, предъявленная физилицу — 1,5 млрд рублей.

Ее должна будет уплатить небезызвестная Ольга Антипина (создатель агрохолдинга «Изумрудная страна»), решение принято в деле о банкротстве компании «Гермес».

А ТД «СтройГАЗ-Цемент» признан банкротом в октябре 2017 года — вскоре после банкротства «СтройГАЗа», некогда одной из самых крупных строительных компаний региона.

Логотип ОАО «Стройгаз» из архива ОАО «Стройгаз»

Обе компании были экономически связаны, и крах «СтройГАЗа» повлекло о к крушению большого количество юридических лиц и банкротству нескольких физических.

Ранее altapress.ru сообщал, что конкурсный управляющий «СтройГАЗа» намеревался привлечь к «субсидиарке» на 4,3 млрд рублей сенатора Сергея Белоусова и фирму «Корн», управлявшую его пакетом акций компании. Однако суд не нашел для этого оснований.

А вот экс-директора Евгений Ледин и Виталий Дубинкин должны будут ответить — сумма будет определена после расчетов с кредиторами.

Алтапресс