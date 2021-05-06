Алтапресс: Долг платежом красен. Почему Алтайский край не любит брать деньги на стороне

Алтайский край уже десятилетиями значится в списке тех регионов России, где очень невысокий уровень государственного долга. Губернаторы меняются, а ситуация в этом отношении — нет. Почему наш регион не любит брать деньги на стороне — в материале altapress.ru.

Долги. Деньги. altapress.ru

Скромные цифры

Сегодня на Алтайский край приходится менее 1% государственного долга, который имеется у регионов Сибирского федерального округа. Согласно информации Минфина РФ на 1 января 2021 года, 10 регионов СФО накопили более 333 млрд рублей долговых обязательств.

При этом в Алтайском крае эта цифра очень и очень скромна — 1,857 млрд рублей. Меньше только у соседней Республики Алтай — 1,721 млрд рублей.

Все остальные сибирские регионы, судя по объему финансовых обязательств, не стесняются брать взаймы, а в тройке лидеров по этому показателю значатся Красноярский край, Кузбасс и Новосибирская область.

Эти же субъекты, кстати, считаются и главными лидерами по экономическому развитию. Из чего напрашивается вывод — кто развивается, тот и занимает деньги, а кто живет ни шатко ни валко, тот осторожничает.

Объем государственного долга регионов СФО. altapress.ru.

Принцип осторожности

В том, что Алтайский край предпочитает не брать на себя дополнительные обязательства, на данный момент имеется уже, если можно так выразиться, мощная база в виде сложившейся в регионе традиции.

По словам экономиста Анатолия Ижболдина-Кронберга, тренд на воздержание от заимствований финансовых средств сложился не при нынешнем губернаторе.

Анатолий Ижболдин-­Кронберг,

экономист:

Еще с приходом Александра Карлина принцип осторожности и осмотрительности возобладал над принципом стратегическим.

По словам эксперта, краевые власти предпочитали не идти на излишние риски, держа в голове тот факт, что деньги за займы придется возвращать с процентами.

Деньги, рубли. CC0

Не добавлял региону уверенности в своей платежеспособности и вечный дефицит краевого бюджета, рассказывает собеседник.

Наличие такой установки со стороны команды Александра Карлина подтверждает и заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству АКЗС Людмила Суслова.

Людмила Суслова,

заместитель председателя комитета по экономической политике , промышленности и предпринимательству АКЗС:

Еще со времен Александра Богдановича на вопрос «Почему мы так боимся заимствовать средства?», всегда следовал ответ: обслуживание долга забирает финансовые ресурсы, и не стоит на это тратить деньги.

Людмила Суслова. Анна Зайкова

Кто не рискует — тот не пьет шампанского

Любой заем денег всегда сопряжен с рисками, но одни субъекты Федерации готовы на них идти, а другие — нет, по словам Анатолия Ижболдина-Кронберга.

Анатолий Ижболдин-­Кронберг,

экономист:

Например, Красноярский край или Новосибирская область более активны, чем Алтайский край. Они придерживаются другого принципа. Они рискуют, потому что инвестиции — всегда риск. Но в итоге там есть крупные проекты и какая-никакая динамика, а у нас — нет.

Кроме того, собеседник добавляет, что у закредитованных регионов, в принципе, есть известная подушка безопасности, которая заключается во взаимодействии с федеральным центром.

«Всегда по результатам каких-то экономических шоков можно немного постонать перед центральными властями и получить прощение долгов в том или ином виде. И такие прецеденты в России есть», — говорит собеседник.

Анатолий Ижболдин-Кронберг. fa.ru.

Что же касается иной модели поведения в отношении государственного долга, то по этому поводу экономист добавляет: «Если ты не рискуешь, то, как говорится, не пьешь шампанского».

Нет стратегии — нет денег

Впрочем, вполне возможно, для Алтайского края проблема привлечения заемных средств в данный момент даже и не является актуальной. Ведь деньги нужно брать под какие-то осязаемые вещи и реальные проекты.

Анатолий Ижболдин-­Кронберг,

экономист:

Надо же брать деньги подо что-то. Должна быть четкая стратегия, возвратный денежный поток. Если мы заимствуем, то эти средства следует возвращать с процентами. А у нас нет четкой стратегии развития региона — она только на стадии разработки, еще не принята, да и людей, которые бы это реализовывали, сейчас нет. У регионального министерства экономического развития нет даже руководителя, только исполняющий обязанности (Анатолий Нагорнов. — Прим. ред.).

Как подчеркивает эксперт, в этом отношении в Алтайском крае существует довольно серьезная неразбериха: не до конца ясно сформулированы пути развития региона, толком непонятно, куда вкладывать, на каких условиях, а главное — не видно инвесторов, готовых взяться за действительно масштабные проекты.

Деньги. CCO.

Анатолий Ижболдин-­Кронберг,

экономист:

По-хорошему, порядок действий должен быть такой: нужно принять стратегию развития. Затем как ее составную часть — стратегию инвестиционную. В ней должно быть четко расписано, подо что берем деньги, каковы риски, кто инвестор. А у нас же никто не ищет инвесторов. И в чем тогда вообще смысл заимствований?

Не играет на руку Алтайскому краю и сложившаяся внешняя экономическая конъюнктура. Сегодня совершенно очевидно, что получить дешевые внешние заимстовования регион не может. В этой ситуации можно поискать внутренних инвесторов, но, как известно, они к нам не торопятся.

Вопросы без ответов

По словам заместителя председателя комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству АКЗС Юрия Матвейко, именно в реализацию инвестиционных проектов упираются и вопросы изменения подходов в бюджетной политике и в целом развития региональной экономики.

Юрий Матвейко,

заместитель председателя комитета по экономической политике , промышленности и предпринимательству АКЗС:

Вопрос в том, что, если бы в регионе были серьезные инвесторы, я думаю, наверняка были бы сформированы несколько иные подходы к бюджету. Сегодня же ряд крупных инвестиционных проектов, которые планировались в регионе, находятся в подвешенном состоянии либо были свернуты и в итоге не реализованы. Думаю, это как раз напрямую может быть связано с подходом края к инвесторам. К слову, я задавал вопрос министру экономического развития РФ Максиму Решетникову о том, чтобы у региона было право предоставлять дополнительные преференции для бизнеса и инвесторам, но ответа пока не получил.

Юрий Матвейко. Олег Богданов, altapress.ru

По мнению Юрия Матвейко, региону следует активнее участвовать в процессах по заимствованию средств и привлечения финансов. Но здесь необходимо соблюдать золотую середину.

При этом, по словам народного избранника, Алтайский край не является полностью самостоятельным с точки зрения своей финансовой политики — есть соглашение между Минфином и регионом о том, в каких параметрах субъекту Федерации можно залезать в долг.

По словам Людмилы Сусловой, Алтайский край также должен привлекать дополнительные средства.

«Если в регионе есть в перспективе большие проекты, то, конечно, заемные дополнительные деньги нужно задействовать», — уверена депутат, но добавляет, что такая практика должна опираться на строгий и эффективный финансовый контроль.

С деньгами везде проще. pixabay.com

Что касается вложений заемных средств, то тут, по словам Людмилы Сусловой, есть где разгуляться.

Людмила Суслова,

заместитель председателя комитета по экономической политике , промышленности и предпринимательству АКЗС:

Посмотрите на нашу инфраструктуру. Не секрет, что коммунальная сфера требует очень серьезных вложений. Вот буквально в течение нескольких месяцев мы наблюдали, как у нас происходит одна коммунальная авария за другой. Это же все от проблемы недофинансирования, которая существует десятилетиями.

Хочется надеяться, что приверженность финансовой дисциплине все же даст очевидный и положительный экономический эффект Алтайскому краю. В своем недавнем послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин анонсировал выдачу инфраструктурных кредитов на 15 лет под 3% годовых тем регионам, которые сумели не брать взаймы.

По словам губернатора Виктора Томенко, именно в связи с отсутствием закредитованности наш край может в числе первых рассчитывать на получение таких финансовых средств.

Алтапресс