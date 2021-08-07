Алтапресс: Глава Алтая вакцинировался в обычной поликлинике

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин вакцинировался от коронавируса первым компонентом «Спутника V». Раньше он не делал этого из-за высокого уровня антител после болезни.

Олег Хорохордин в поликлинике. altai-republic.ru

Глава региона посетил поликлинику республиканской больницы в Горно-Алтайске 6 августа.

Там он заполнил необходимые документы, узнал об отсутствии противопоказаний, после чего медики измерили температуру, давление и поставили вакцину, сообщила пресс-служба местного правительства.

Также Хорохордин пообщался с жителями, которые тоже пришли на вакцинацию.

«Хочу отметить, что у нас сохраняются высокие темпы иммунизации: в регионе вакцинировались более 54 тысяч жителей, из которых 42955 человек получили уже оба компонента вакцины. Накануне в Республику Алтай поступила очередная партия „Спутника V“ в 4200 доз, а всего регион получил 61,5 тысячи доз вакцин», — сказал Хорохордин.

Коронавирусом алтайский губернатор заболел в ноябре 2020 года. Болезнь протекала без симптомов.

Алтапресс