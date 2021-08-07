Алтапресс: Подальше от коррупции. Кто и почему хочет перенести столицу России в Сибирь

Министр обороны Сергей Шойгу предложил перенести российскую столицу в Сибирь. Рассказываем, чью инициативу он подхватил и есть ли у Барнаула шансы стать новой Москвой.

Красная площадь. СС0

Политики обсуждают перемещение главного города и его госструктур с 2008 года. Тогда в качестве эксперимента в Санкт-Петербург переехал Конституционный суд РФ. Кроме того, под вопрос ставили перенос Верховного суда. Но чудо-телепортации не произошло.

2021 «Строить новые города»

На встрече с общественностью Сибирского отделения РАН Шойгу сказал: «В Сибири должны появиться 3−5 новых городов. Каждый — с населением от 300 тыс. до 1 млн человек». В один из новых субъектов, считает глава, нужно перевезти столицу. Такой ход, уверен он, ускорит экономическое и промышленное развитие государства.

Министр сожалеет, что в современной России нельзя реализовать такие проекты, как Комсомольск-на-Амуре, Красноярскую и Саяно-Шушенскую ГЭС, Байкало-Амурскую магистраль. «Вспомните, как искренне люди ехали на все эти стройки», — цитирует слова Шойгу «Коммерсант».

Москва. Москва-Сити. СС0 2014 «Поближе к Енисею»

В 2014 году Владимир Путин хотел перевести в Красноярск часть федеральных и центральных органов власти. Об этом он сообщил на форуме «Селигер». Инициатива президента касалась и крупных компаний, которые «затерялись в Москве».

А вот от трансформации Красноярска в государственную столицу Путин отказался. Уточнил: «В этом нет необходимости».

«Слава городу на Енисее». Красноярск. kgs.ru. 2012 «Чтобы жители не бегали»

Министр обороны предлагал перенести столицу и раньше. В 2012-м он заявил, что так удастся снизится отток людей с востока страны.

Депутат Андрей Клычков с планами Сергея Шойгу не согласился: «Переносить из Москвы Госдуму, Совет федерации, правительство и президента нет смысла. Есть исторически сложившийся город, который признают во всем мире», — возразил он.

Госдума. altapress.ru 2020 «Новосибирск готов»

Сенатор Владимир Лукин в 2020-м озвучил инициативу: «Столицей России может стать Новосибирск». Он убеждал, что «столичность» пойдет городу на пользу.

Тогда мэр Новосибирска Анатолий Локоть не поддержал Лукина и заявил, что субъект готов к переменам только финансово.

2021 «Трудности никуда не денутся»

В 2021 году на Прямой линии Путин сказал, что столицу нельзя перенести в Омск: «Это не решит проблем региона». Правда, переезд в Сибирь госструктур он все же допускает.

Набережная Омска. mytravelbook.org 2021… Может ли Барнаул стать столицей России?

Вряд ли. Российские политики ни разу не рассматривали перенос государственного центра на Алтай. Чиновники чаще обсуждали города-миллионники: Красноярск, Омск и Новосибирск.

Алтапресс