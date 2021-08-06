Алтапресс: «Горячие» символы на все времена. Чем можно заменить устаревший герб Барнаула

Первые эскизы нового герба наконец увидели свет. Они были представлены историком, председателем Алтайского краевого отделения Союза геральдистов России Сергеем Неверовым. Центральное место на щите заняла печь Сереброплавильного завода, которая вот уже более 250 лет молчит. В altapress.ru задумались, существуют ли более актуальные образы? Представляем наши геральдические версии наследственной эмблемы.

Варианты герба Барнаула. Бесконечные пробки. altapress.ru.

Вариант № 1. Бесконечные пробки

С этим явлением жители Барнаула сталкиваются едва ли ни каждый день — час-пик утром, традиционная пробка вечером. А в зимнее время, когда погода идет в разнос, или приезжает высокопоставленный гость из Москвы, город буквально встает колом. Поэтому пробка стала первым претендентом на увековечивание на гербе краевой столицы.

Вариант № 2. Строительство

Варианты герба Барнаула. Строительство. altapress.ru.

Эксперты из сферы барнаульского девелопмента не раз говорили, что возведение любых объектов свидетельствует в первую очередь о развитии города, притоке инвестиций и новых рабочих местах. С этим трудно поспорить. Так почему бы не использовать этот символ в качестве центрального на гербе Барнаула?

Вариант № 3. Торговые центры

Варианты герба Барнаула. Торговые центры. altapress.ru.

Если раньше малыши гуляли по дорожкам, паркам и скверам, то сейчас, при их катастрофическом недостатке, родители все чаще выгуливают свои чада в торговых центрах. И теперь трогательное «агу, агу» сменилось на стрекот кузнечиков: «ТЦ, ТРЦ».

Вариант № 4. «Пенный» символ

Варианты герба Барнаула. «Пенный» символ. altapress.ru.

Не секрет, что барнаульцы любят «расслабляющие» напитки. Им посвящают мемы и сочиняют про них анекдоты. Мы же подумали, что при таком количестве пивных, забегаловок, и магазинов с алкоголем, пенное вполне может стать узнаваемым символом. Если, конечно, пропустит цензура.

Вариант № 5. Тарантино в поисках туркластера

Варианты герба Барнаула. Тарантино в поисках туркластера. altapress.ru.

Квентин Тарантино после посещения Кремля стал одним из самых популярных мемов. А если его перенести в Барнаул? Вероятно, его поза станет актуальна. Ведь поиск туркластера в столице Алтайского края — тот еще квест.

Вариант № 6. Лось Снежок

Варианты герба Барнаула. Лось Снежок. altapress.ru.

Об этом экспонате в Барнауле заговорили после того, как в Алтайском государственном краеведческом музее началась реконструкция. Знаменитый лось переехал на новое место хранения, где будет ожидать окончания работ. Всем городом ему придумывали имя. Теперь некоторые барнаульцы с нетерпением ждут, когда Снежок вернется домой и его можно будет навестить.

Вариант № 7. Вырубки деревьев

Варианты герба Барнаула. Вырубки деревьев. altapress.ru.

О вырубках в Барнауле и его окрестностях не говорил, пожалуй, только ленивый. Тем не менее, вопрос до сих пор стоит остро и, кажется, в ближайшее время окончательно не решится, пока в городе есть деревья. Вырубки могут стать символом, как говорится, на злобу дня.

Вариант № 8. Открытый кошелек

Варианты герба Барнаула. Открытый кошелек. altapress.ru.

Дотации, дотации. Город зарабатывает, но этого не всегда хватает на все его нужды. Поэтому, бюджетный «кошелек» должен быть всегда открыт в ожидании очередного транша из госбюджета.

В завершение добавим, что на стеле «Город трудовой доблести» должен быть уже обновленный герб. Остается дождаться, каким же он будет — с доменной печью, строительными кранами или…

Алтапресс