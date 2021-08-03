Алтапресс: Депутат АКЗС выступил за создание в правительстве региона нового министерства

В Алтайском крае назрел вопрос создания нового ведомства, отвечающего за территориальное развитие региона. Мнение об этом высказал председатель комитета АКЗС по местному самоуправлению Борис Трофимов в интервью «Алтайской правде». Интервью с политиком публикует краевой парламент.

Борис Трофимов. 14 мая 2020 года. Altapress.ru

Борис Трофимов напомнил, что в крае более 1,5 тыс. населенных пунктов и более 630 сельских поселений. И он считает, что в регионе назрел вопрос создания нового института — Управления или Министерства территориального развития.

В стратегии развития края до 2035 года есть раздел «пространественное развитие», сообщил Трофимов. В нем предусмотрены направления развития отдельных территорий края.

Результатом такого подхода должно стать снижение различий между муниципалитетами в качестве жизни и уровне доходов населения, сказал председатель комитета.

Сегодня в правительстве Алтайского края 13 министерств. Вопросы местного самоуправления курирует департамент администрации губернатора и Правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики.

В мае Борис Трофимов рассказал изданию «Толк», что завершает политическую карьеру, больше не будет баллотироваться в депутаты и уходит из политики. Он объяснил это тем, что трансформация Пенсионного фонда требует от него максимальной концентрации и, кроме того, он не хочет быть простым кнопочником. «Политический корабль идет, а я сошел на пристани», — сказал он.

Алтапресс