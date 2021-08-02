Алтапресс: Дом в мешке. Жильцы элитной многоэтажки в Барнауле недовольны тем, как им предлагают добираться до своих квартир

Жильцы многоэтажного дома на пл. Октября считают, что с ними поступили не совсем честно. Они купили квартиры в элитном жилом комплексе «Столичный» и были уверены, что им открыты все входы и выходы. Но на первом этаже, где размещаются коммерческие помещения, начали появляться собственники, поэтому один из проходов для них закрыли. Теперь они добираются до квартир через крышу паркинга. О протоптанных тропах и непреодолимых барьерах — в материале altapress.ru.

Собственники квартир в ЖК Столичный недовольны элитным домом. Зыкова Дарья. Altapress.ru.

Дом без дверей

Первую жалобу собственники квартир составили, когда только получили ключи. По словам одной из владельцев элитных «жилых квадратов», до покупки целый год застройщик обещал, что у жильцов каждой секции будет по два выхода: один из секции на ул. 1905 года, другой — во внутренний двор. Когда квартиры были сданы, «Селф» поставили перед фактом — заходить шесть секций будут через двор.

Людям объяснили, что это было сделано согласно нормам — нижние этажи коммерческие, поэтому проходить через них жильцам дома не позволяют правила.

Собственники жилья рассказали, что у них только три варианта попасть в свои квартиры. Первый — карабкаться на эстакаду по крутому подъему. Второй — бродить по крытой парковке, пока больше напоминающей катакомбы. Третий путь предложил застройщик. В «Селф» обещали, что установят лифт для каждого из боковых домов. Таким образом жильцы с улицы будут заходить в лифт, подниматься на эстакаду и через внутренний двор попадать в запасный выход и вверх в свои дома.

Собственники квартир в ЖК Столичный недовольны элитным домом. Дарья Зыкова. Altapess.ru.

Сергей Пушкин,

собственник квартиры в ЖК «Столичный»:

Даже представить себе не могу, что это за лифт такой, в который поместится шесть секций. И как он будет работать зимой? Мы в Сибири живем, вся электроника в мороз сломается и что тогда? Ждать около дома?

Кроме того, это крутой въезд не может разместить грузовой автомобиль. По словам жильцов, грузчики отказываются подъезжать к нему, так как габариты дороги не позволяют совершать маневр. Одна из жительниц дома рассказала, что не могла попасть в квартиру всю зиму и весну из-за наледи на эстакаде.

Также люди обеспокоены пожарной безопасностью здания. Они задаются вопросом, если небольшая газель не может развернуться в хозпроезде, то каким образом на эстакаду заедет пожарная техника.

Сейчас жильцы ЖК «Столичный» собирают инициативную группу и советуются с юристами. Они планируют направлять запросы в профильные инстанции, чтобы им ответили на вопрос, кто допустил сдачу дома, непригодного для проживания.

Собственники квартир в ЖК Столичный недовольны элитным домом. Дарья Зыкова. Altapess.ru. Собственники квартир в ЖК Столичный недовольны элитным домом. Дарья Зыкова. Altapess.ru. Собственники квартир в ЖК Столичный недовольны элитным домом. Дарья Зыкова. Altapess.ru.

Их беспокоит, как семьи с детьми, пенсионеры и люди с малой мобильностью будут подниматься в свои квартиры. «Почему мой ребенок должен идти в школу рано утром, по темноте, через парковку? Он заблудится, там ничего не видно и невозможно ориентироваться. Я сама с трудом выход нашла», — возмущается жительница дома.

Любовь Браславец , 75 лет:

У меня муж и так еле ходит, а тут я вообще не представляю, как шаг ступить. Дом новый, мы с таким удовольствием думали, что хотя бы в последние годы поживем в хороших условиях.

Начальник ТСЖ, по словам собственников квартир, этим вопросом не озадачена — ее больше интересует качество видео наблюдения. Женщину позвали на собрание, она приехала, но из машины выйти отказалась, как и давать комментарии СМИ.

Один из жильцов обратился в краевую жилинспекцию. Ему ответили, что объект был возведен, согласно проекту и без нарушений существующих норм.

Собственники квартир в ЖК Столичный недовольны элитным домом. Дарья Зыкова. Altapess.ru.

В компании «Селф» нам объяснили, что обеспокоенные люди уже обращались к ее специалистам. К застройщику обратилась инициативная группа. Ее представителю разъяснили ситуацию, и представитель жильцов согласился с приведенными доводами.

В компании также отметили, что строительство велось, согласно всем нормам и требованиям, в том числе пожарной безопасности. Застройщик пока не стал давать более подробные комментарии, подчеркнув, что в ближайшее время предоставит более детальные пояснения.

Жильцы, купившие квартиры в комплексе, намерены подготовить обращение к администрации Барнаула и указать на имеющиеся, по их мнению, нарушения. Также они намерены обратить внимание прокуратуры на сложившуюся ситуацию.

Ранее altapress.ru писал, что жители домов на ул. 1 Мая недовольны тем, что через их тихий дворик намерены организовать проезд в жилой комплекс «Столичный».

Алтапресс