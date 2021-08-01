Алтапресс: Специалисты ответили на важный вопрос о сочетании «Спутника V» и других вакцин

В Аргентине было проведено исследование, в котором изучалась реакция пациентов на вакцинацию, где первым компонентом был российский препарат «Спутник V». Вторая доза прививки была производства иностранных производителей, пишет ТАСС.

Вакцинация. Спутник V. zdravalt.ru

Для комбинации с российской вакциной были выбраны препараты от AstraZeneca и Sinopharm, которые также используют в Аргентине для вакцинации от коронавируса. По предварительным данным, ученые не обнаружили серьезных побочных эффектов.

В Министерстве здравоохранения провинции Буэнос-Айрес сообщили, что половина участников исследования сообщила о боли в месте укола после получения второй дозы. У 41,6% не отмечалось никаких осложнений после получения второй дозы. 8,4% пожаловались на высокую температуру и боли в спине.

Вакцинация. zdravalt.ru

Исследование началось 7 июля. В нем принимают участие люди, средний возраст которых составляет 49 лет. Окончательные результаты работы аргентинских ученых пока не готовы.

Что говорят в России

Напомним, ранее на этой неделе Минздрав России одобрил совместное исследование вакцин от COVID-19 AstraZeneca и «Спутник Лайт». «Спутник лайт» — это четвертая отечественная вакцина от коронавируса, получившая официальную регистрацию в России.

Эта однокомпонентная вакцина рекомендована для повторной вакцинации ранее вакцинированных граждан.

Вакцинация. Фото из архива Алтайского филиала РАНХиГС.

В Алтайский край поставили более 540 тыс. комплектов вакцин: «Спутник V» (512,4 тыс.), «Эпиваккорона» (10,5 тыс.) и «Ковивак» (6,3 тыс.).

Алтапресс