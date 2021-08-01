Алтапресс: Два новых асфальтных завода помогут привести в порядок самые разбитые дороги на Алтае

В Камне-на-Оби и Родинском районе запустили асфальтобетонные заводы. Установки просты в обслуживании и производят качественные асфальтобетонные смеси и щебеночно-мастичный асфальтобетон, соответствующие всем требованиям, сообщает офсайт региона.

Ремонт алтайских дорог по нацпроекту. Дмитрий Лямзин.

Новый завод в Камне-на-Оби будет способствовать быстрому завершению работ на участке дороги Павловск — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области, проходящем через город.

По словам начальника Центрального ДСУ Дмитрия Эйхлера, установка необходима для работы на объектах регионального и местного значения, а также Крутихинского и Тюменцевского районов. Производительность завода составляет 160 тонн в час, более 1 тыс. тонн в смену.

На транзитной дороге, проходящей через Камень-на-Оби и считающейся одно из самых разбитых на Алтае, в прошлом году уложили 3 км асфальтобетонного покрытия. В этом году дорожники обновят еще семь километров, общая протяженность реконструируемого участка составляет 10 км.

Ремонт дорог. Фото: Михаил Хаустов

Также специалисты Юго-Западного ДСУ в тестовом режиме запустили асфальтобетонный завод в Родинском районе. Его производительность составляет 100 тонн в час.

Материалы с установки будут использовать на дороге Волчиха — Родино — Благовещенка — Кулунда. На этом участке дорожники выполняют мероприятия по устройству дорожной одежды, общая протяженность реконструируемого участка составляет 6 км.

Помимо этого, завод рассчитан на работы в Волчихинском, Кулундинском, Ключевском и Михайловском районах.

Алтапресс