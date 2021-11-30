Алтапресс: В ОНФ рассказали, что правительству края нужно исправить, чтобы всем жилось лучше
«Общероссийский народный фронт» подвел итоги выполнения президентских поручений. Организация предложит краевому правительству решить проблемы, на которые жалуется население во время прямых линий с Владимиром Путиным. На что активисты обратили особое внимание и как они хотят изменить ситуацию — в материале altapress.ru.
Правительство Алтайского края. altapress.ru
Сколько проблем
Для начала — о том, как в регионе выполняют поручения.
Сергей Войтюк,
руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае:
«На текущий момент поступило 21 496 обращений. В работу в органах исполнительной власти взято около 1 тыс. обращений. При этом решены всего 96. Напомню, по итогам 2020 года Алтайский край вошел в топ-10 худших регионов по работе с обращениями, полученными во время прямой линии. Тогда в общей сложности обработали не больше 8% заявлений».
Общественник подчеркнул, что в основном жалобы касались проблем обманутых дольщиков, газификации населенных пунктов в Троицком районе, которая затянулась почти на десяток лет, а также строительства детских садом и домов культуры.
Круглый стол ОНФ. Сергей Войтюк. Анна Зайкова.
Что предлагает ОНФ
Здравоохранение
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Проверяя, как идет строительство фельдшеско-акушерских пунктов на территории края, активисты увидели, что те оснащены не по стандарту. Общественники предлагают правительству довести дело до конца — полностью возместить затраты на покупку медицинского оборудования и инвентаря.
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Жители новых микрорайонов Барнаула почувствовали нехватку медицинских рук. Активисты предлагают создать сеть амбулаторий и филиалов поликлиник для этих территорий, а также ближайших поселков.
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Нехватку медицинской помощи чувствуют и люди с хроническими заболеваниями. Чтобы разгрузить учреждения, активисты предлагают построить Краевую инфекционную больницу. И не где-то, а на базе туберкулезной больницы № 1 в Новоалтайске, которую сейчас реконструируют.
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«Учитывая, что и инфекционная, и туберкулезная больница требуют мощных очистных сооружений, санпропускники и другое, размещение всего этого в одном месте удешевляет сооружение и эксплуатацию», — приводят доводы общественники. В перспективе они предлагают построить на территории служебное жилье для медработников.
Коронавирус. Пандемия. Маска. CC0
Демография
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Построить детский сад в Боровихе до 2024 года.
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Возвести спортивные площадки с навесами от дождя и снега в Тюменцевском, Локтевском, Панкрушихинском, Баевском, Шелаболихинском, Табунском и Курьинском районах.
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Продлить региональный проект «Мужское здоровье» до 2024 года. То есть продолжить привлекать в поликлиники врачей-урологов и андрологов.
Детский сад. barnaul.org
Образование
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По данным общественников, более 350 школ в селах края нуждаются в капитальном ремонте. Активисты предлагают сформировать комплексную программу капитального ремонта. На их взгляд, в первую очередь нужно отремонтировать учебные заведения в селе Новоеловка, поселке Беловский Троицкого района и построить школу в селе Чемровка Зонального района до 2024 года.
Экология
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Вернуть в состав городских лесов лишние земли, которые были взяты для строительства краевого медицинского кластера. Также активисты хотят пересмотреть генплан города и внести в состав городских лесов все, что прилегает к ним и фактически занято насаждениями.
Жилье и городская среда
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Общественники предлагают предусматривать в бюджетах региона и муниципалитетов финансирование на содержание и развитие парков и скверов. Такую систему финансирования активисты хотели бы внедрить в Юбилейном парке.
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Завершить благоустройство общественной территории за ТК «Ривьера» в Бийске до конца 2022 года.
Субботник в парке «Юбилейный». Дмитрий Лямзин
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ОНФ предлагает ужесточить меры наказания за несанкционированную торговлю. В пример активисты приводят торговые точки на Докучаево, недалеко от легального рынка. «Здесь годами стоит автохлам, в котором хранится товар, и помимо овощей с приусадебных участков в антисанитарных условиях продается рыба и мясо», — пишут общественники.
Торговцы и их покупатели занимают автомобилями часть придомовой территории и мешают проезду по улице Попова. Все это предлагают переместить на территорию бывшего рынка «Докучаевский», организовав там постоянную ярмарку.
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В Бийске произошел скандал — жильцов аварийных домов переселили в «новые» аварийные дома, по названию улицы прозванные «спековскими». Общественники настаивают на том, чтобы признать их непригодными для проживания и расселить. Для этого нужно выделить средства из краевого бюджета и использовать программу федерального инфраструктурного кредитования.
Действующий генплан Барнаула, фрагмент. Скриншот c сайта barnaul.org
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Активисты просят проводить комплексный градостроительный анализ при внесении изменений в генплан и правила землепользования и соотносить решения с действующим законодательством.
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Одной из важных проблем стала газификация в поселках Октябрьский и Гордеевский Троицкого района. Газ там должен был появиться еще в 2014 году, однако этого до сих пор не произошло. Активисты предложили сформировать реестр объектов газификации, водоснабжения и всех инженерных инфраструктур, плановые сроки ввода в эксплуатацию которых превышают год. Там же прописать примерные сроки реального ввода, а также имена ответственных и донести всю эту информацию до населения. А в поселки Октябрьский и Гордеевский подать газ не позднее октября 2022 года.
Безопасные дороги
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Активисты просят правительство помочь предпринимателям установить рециркуляторы воздуха в общественном транспорте.
Автобус № 53 в Барнауле. barnaul.org
Культура
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Общественники считают важным подключить огни Мемориала Славы к магистральному газопроводу, чтобы они горели постоянно и наконец-то стали «вечными».
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Также активисты просят отремонтировать конструкцию «Барнаул — город орденоносный» на здании пл. Победы, 2.
Малое и среднее предпринимательство
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Возобновить работу Координационного совета предпринимательства при губернаторе, чтобы бизнесмены не остались одни в сложные коронавирусные времена и могли оперативно решать системные проблемы.
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Разработать краевую программу по строительству площадок для убоя скота на территории края. По данным общественников, как минимум в 20 муниципальных районах нет такой инфраструктуры. При этом в личных подсобных хозяйствах производится порядка 60% всего объема мясной продукции края.
Этот список предложений ОНФ собирается передать в Правительство Алтайского края.