Алтапресс: Новый пункт вакцинации откроют в Барнауле
Диагностический центр Алтайского края присоединился к прививочной кампании от коронавируса. Теперь привиться можно будет и там.
Вакцинация. CC0
Запись на вакцинацию проводится в регистратуре (в окне № 9) и будет открыта со 2 августа. Записываться по телефону нельзя, только очно.
Поставить прививку «Спутник V» можно будет в будни с 13:00 до 20:00.
При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Ограничениями являются признаки ОРВИ и возраст младше 18 лет.
Где еще можно вакицинироваться
В поликлинике вне зависимости от места жительства через сайт Госуслуг и по телефонам.
Без предварительной записи:
Барнаул
- ТРЦ «Волна» (ул. Власихинская, 65) с 10:00 до 19:30,
- ТРЦ «Весна» (ул. Малахова, 86в) с 10:00 до 19:30,
- ТРЦ «Галактика» (пр-т Строителей, д. 117) с 10:00 до 19:30.
Бийск
- мобильный комплекс возле ТРЦ «Ривьера» (г. Бийск, ул. Советская, 205/2) с 12.00 до 19.30 в будни, с 11.00 до 19.30 в выходные.