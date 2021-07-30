Алтапресс: Новый пункт вакцинации откроют в Барнауле

Диагностический центр Алтайского края присоединился к прививочной кампании от коронавируса. Теперь привиться можно будет и там.

Вакцинация. CC0

Запись на вакцинацию проводится в регистратуре (в окне № 9) и будет открыта со 2 августа. Записываться по телефону нельзя, только очно.

Поставить прививку «Спутник V» можно будет в будни с 13:00 до 20:00.

При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Ограничениями являются признаки ОРВИ и возраст младше 18 лет.

Где еще можно вакицинироваться

В поликлинике вне зависимости от места жительства через сайт Госуслуг и по телефонам.

Без предварительной записи:

Барнаул

ТРЦ «Волна» ( ул. Власихинская , 65) с 10:00 до 19:30,

ул. Власихинская 65) с 10:00 до 19:30, ТРЦ «Весна» ( ул. Малахова , 86в) с 10:00 до 19:30,

ул. Малахова 86в) с 10:00 до 19:30, ТРЦ «Галактика» ( пр-т Строителей , д. 117) с 10:00 до 19:30.

Бийск

мобильный комплекс возле ТРЦ «Ривьера» ( г. Бийск , ул. Советская , 205/2) с 12.00 до 19.30 в будни , с 11.00 до 19.30 в выходные.

Алтапресс