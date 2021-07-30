Алтапресс: Имидж с душком. Почему жители курортного города Алтая так и не полюбили мусорную реформу

70% жителей курортного города Яровое, опрошенных газетой «Яровские вести», выступают за дореформенный способ сбора мусора. Контейнеры, установленные в связи с реформой, привлекательности городу не добавляют, высказал мнение в ходе недавней пресс-конференции с губернатором редактор издания Андрей Тимохин. Жители города прислали altapress.ru виды контейнерных площадок. В самом деле, эстетикой здесь не пахнет. Попахивает, скорее, чем-то другим.

Яровое. Олег Богданов.

Мусор высокого полета

В старые добрые дореформенные времена к многоквартирным домам туристического города по графику, утром и вечером, приезжала «мусорка».

Машина громко гудела — люди выходили и скидывали в нее все, от чего хотели избавиться. А вот жители частного сектора свои отходы складывали в бак возле дома — содержимое забирало предприятие «Автомобилист» раз в неделю.

Но затем власти страны решили улучшить систему. И с 2019 года обязали все города и веси ставить контейнеры на оборудованных — огороженных и бетонированных — площадках.

Яровое, июль 2021 года. Жители Ярового — Altapress.ru Яровое, июль 2021 года. Жители Ярового — Altapress.ru Яровое, июль 2021 года. Жители Ярового — Altapress.ru

Контейнеры в Яровом тоже, естественно, появились — правда, позже, чем требовал закон: в декабре 2020 года. «Улучшение» сразу дало о себе знать: территории вокруг контейнеров стали регулярно превращаться в мини-свалки.

«Раньше было чисто. А сейчас поставили контейнеры и мусор вокруг летает», — рассказал altapress.ru один из жителей города.

Зона ответственности в мусорной зоне

Ответ на вопрос, кто должен убирать горы мусора вокруг контейнеров, актуален не только в Яровом. Но здесь его в общем-то нашли. Правда, только недавно: в июне 2021-го администрация заключила муниципальный контракт с МУП «Автомобилист» на 1,5 млн рублей, чтобы тот контейнерные площадки содержал в порядке.

Яровое, июль 2021 года. Жители Ярового — Altapress.ru

Теперь сотрудники «Автомобилиста» должны собирать мусор у контейнеров 5 раз в неделю (с 1 июля по конец сентября), а потом, до декабря, — 2 раза. Летом они обязаны еще и каждый день подметать площадку, а зимой — очищать от снега, следует из документом портала zakupki.gov.ru.

Вторая задача муниципальной власти, — бетонирование и ограждение контейнерных площадок. В Яровом и этот вопрос тоже постепенно решается. В мае 2021 году мэр сообщил, что к 1 августа планируется обустроить все площадки (письмо мэра опубликовано Instagam «Яровских вестей»).

В чем же проблема?

Свалки ему не к лицу

Во-первых, при старом способе сбора отходов мусор нигде не скапливался. Во-вторых, частный сектор города, как оказалось, не укладывается в рамки задуманной в московских кабинетах реформы.

Яровое, июль 2021 года. Жители Ярового — Altapress.ru

Выполнить обустройство контейнерных площадок на территории частного сектора не представляется возможным исходя из сложившейся застройки и требования минимального и максимального расстояния от жилья до контейнерной площадки (20 и 100 метров), — объяснил мэр Виталий Самобочий в письме директору фирмы-регоператора Виктору Прокину, отправленном 20 мая.

В письме Самобочий объяснил Прокину, что в администрацию поступает много обращений от жителей с просьбой организовать в частном секторе бестарный сбор мусора — то есть без накопления в контейнерах на площадках. Мэр просил своего адресата рассмотреть возможность и решить вопрос в кратчайшее время — ведь на носу туристический сезон.

Город Яровое в летнее время привлекает большое число туристов из всех уголков страны, а наличие переполненных контейнеров и разбросанного мусора крайне негативно сказываются на имидже города и региона, — объяснил он руководителю фирмы-регоператора «Позитив 88».

Яровое. @yarovoe_doma

Вопрос губернатору

Мэр Ярового ссылался в письме на новые санитарные нормы и правила, вступившие в силу 1 марта. Ведь они допускают сбор и вывоз ТКО с территорий малоэтажной застройки городских поселений без накопления в контейнерах на площадках.

Но, судя по обращению редактора муниципальной газеты к губернатору 27 июля, проблема с имиджем туристической территории все же остается. Редактор издания задал главе региона вопрос: «Возможно ли передать право выбора способа сбора мусора муниципалитетам»? Ведь большинство читателей «Яровских вестей» за прежний способ.

Однако губернатор объяснил, что закон № 89 предусматривает только один вариант сбора мусора — в контейнеры.

«Эстетически и практически и даже, наверное, эмоционально люди не могут принять новую систему», — согласился Виктор Томенко.

Контейнерная площадка в Яровом. @yarovskievesti

Но выход надо поискать, считает глава региона. Поэтому он поручит ведомствам подготовить законодательную инициативу — чтобы у людей была возможность выбирать. И чтобы регоператоры действовали «в соответствии с пожеланием тех, для кого они в конечном итоге работают».

Вопрос прокуратуре

Между тем, как стало известно altapress.ru, жители города пытались решить еще один мусорный вопрос — и он тоже не только эстетический, но и практический.

На фотографиях, которые высылали в редакцию из города, видно, что установленные контейнеры подвержены коррозии, что, по их мнению, тоже не делает город привлекательнее. Кроме того, у этих емкостей нет крышек. А из-за этого ветер разносит мусор по территории курорта.

Горожане просили прокуратуру разобраться, соответствует ли это требованиям и закону. В редакцию altapress.ru прислали ответ ведомства.

Оснований для применения мер прокурорского реагирования не имеется, — написал прокурор Славгородской межрайонной прокуратуры Денис Носков.

А вы говорите — имидж.

Вывоз мусора — сложная логистическая задача. facebook.com

Какими должны быть контейнерные площадки

Площадки должны иметь подъездной путь , твердое ( асфальтовое , бетонное) покрытие с уклоном для отведения сточных вод , ограждение c трех сторон высотой не менее 1 м.

твердое асфальтовое бетонное) покрытие с уклоном для отведения сточных вод ограждение c трех сторон высотой не менее 1 м. Расстояние от контейнерных площадок до жилых домов , детских и спортивных площадок должно быть не менее 20 м; до территорий медицинских организаций в городах — не менее 25 м , в селах — не менее 15 м. Допускается уменьшение расстояний , но не более чем на 25%.

детских и спортивных площадок должно быть не менее 20 м; до территорий медицинских организаций в городах — не менее 25 м в селах — не менее 15 м. Допускается уменьшение расстояний но не более чем на 25%. Количество мусоросборников , устанавливаемых на площадках , определяется в соответствии с нормативами накопления ТКО.

устанавливаемых на площадках определяется в соответствии с нормативами накопления ТКО. Срок временного накопления отходов зависит от температуры воздуха. Если на улице +5 °С и выше , срок накопления не может быть больше одних суток , а если +4 °С и ниже — трех суток.

срок накопления не может быть больше одних суток а если +4 °С и ниже — трех суток. Владелец площадки обеспечивает проведение ее уборки , дезинсекции и дератизации.

дезинсекции и дератизации. Допускается сбор и вывоз ТКО с территорий сельских поселений или с территорий малоэтажной застройки городских поселений бестарным методом ( без накопления ТКО на контейнерных площадках).

без накопления ТКО на контейнерных площадках). Владелец контейнерной площадки должен исключить возможность попадания ТКО из мусоросборников на площадку.

Источник: СанПиН 2.1.3684−21, введенные в действие 1 марта 2021 года.

Алтапресс