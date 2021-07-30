Алтапресс: «Не убивайте Андрюшу!» Какая судьба ждет легендарного барнаульского лебедя и его стаю

Скульптура лебедя Андрюши появился на мосту в районе Нового рынка 17 лет назад. Творение рук Валерия Метелицы едва ли не сразу стало одним из неформальных символов Барнаула. Но это не уберегло лебедя от многочисленных покушений вандалов. А в следующем году его могут и вовсе снести вместе с мостом в ходе ремонта путепровода. Что ждет арт-объект и готов ли его кто-нибудь приютить — в материале altapress.ru.

В Барнауле на мосту у нового рынка установили новых лебедей. Стас Хазиев

Рождение легенды

Заслуженный тренер СССР по самбо Валерий Метелица превратил скучный отвод трубы, напоминающий в лучах заката птичий профиль, в прекрасного лебедя. Он появился на свет как раз ко Дню города. Белоснежную птицу из дерева, проволоки и бинтов назвали Андрюшей, в память об отце спортсмена.

Валерий Метелица создал несколько десятков школ самбо. Анна Зайкова

В 2008 году в беседе с журналистам «РГ» Валерий Метелица рассказал, что ему захотелось сделать подарок городу на его день рождения. Были сняты необходимые мерки, знакомый столяр выстругал голову птицы, дочь Вета ее разрисовала, а сестра Людмила помогла сделать проволочный каркас. В ход также пошли бинт, скотч и краска. Через пару часов лебедь был готов.

Флешмоб 1990-е. Михаил Хаустов.

Война миров

Первый раз вандалы нагрянули через три дня после установки арт-объекта — сожги до проволочного основания. После реконструкции птица вновь расправила белые крылья. Но через пять дней история вновь повторилась. После этого обугленный остов стоял недели две. Поддержали горожане — не раз предлагали помощь и краски. Именно тогда стало понятно — Андрюша настоящее достояние Барнаула.

Реставрация «старого» лебедя и появление нового. Барнаул, Коммунальный мост, август 2009 г. Анна Зайкова

Журналист Сергей Зюзин вспоминает: вокруг лебедя Андрюши развернулась целая война. Ее вели Валерий Метелица и неизвестный вандал. Тогда за птицу вступились еще и жители.

Сергей Зюзин,

спецкорр «Российской газеты»:

На защиту Андрюши встали неравнодушные горожане. Рядом с ним стали появляться другие лебеди. Фантазия у горожан работала, было чувство солидарности. Так в барнаульцах проявился дух самого Барнаула. И это был мощный ответ вандалу, который в конечном итоге сдался.

«Вот связался на старости лет!»

Житель Барнаула Илья Кочетков, много лет проработавший на телевидении, как-то снимал сюжет, посвященный очередному восстановлению лебедей.

Реставрация «старого» лебедя и появление нового. Барнаул, Коммунальный мост, август 2009 г. Анна Зайкова

Илья Кочетков,

член Общественного совета парка «Изумрудный»:

Дело было накануне очередного Дня города. Валерий Метелица как раз собрался привести птиц в порядок перед праздником. Наша съемочная группа приехала к нему в ДК «Моторщиков», где он назначил нам встречу. Вскоре подъехал и он. Вышел из машины, вытащил какие-то «лебединые» запчасти. Подойдя к нам, улыбнулся и, тяжело дыша, сказал: «Вот связался на старости лет!» Разговорились. Деталей не помню, но в целом было так: Метелица признался, что уже был бы и рад передать кому-нибудь заботу о лебедях, но уверен: если бросит все — они пропадут, никому не нужные.

На лебеде «Андрюше» появилась траурная лента в память о Валерии Метелице. Анна Зайкова

Лебеди не пропали. Валерий Метелица скоропостижно скончался вечером 24 декабря 2015 года от инфаркта.

«Мама , лебеди-гуси»

Лебеди на коммунальном мосту у Нового рынка в Барнауле. altapress.ru.

Со временем место, где разместился лебедь Андрюша, стало популярным среди жителей Барнаула. На трубе, проходящей через мост, даже появилась надпись: «Не убивайте Андрюшу!» Но вскоре ее заклеили рекламными афишами.

Через какое-то время Андрюша обзавелся семьей — лебедушкой и лебедятами. А потом и целой стаей. Для этого местные умельцы использовали разные материалы, в том числе пластиковые бутылки. Птицы получались разными и очень интересными, но ни одна из них не смогла переплюнуть Андрюшу.

Лебеди на коммунальном мосту у Нового рынка в Барнауле. altapress.ru.

Елена,

жительница Барнаула:

Если лебеди исчезнут, это будет большой потерей для города и его жителей. Несколько лет назад мы с дочерью часто ездили мимо этого места. Она тогда была еще маленькой, но уже многое понимала. Каждый день, сидя в автобусе, она с нетерпением ждала момента, когда мы будем проезжать мимо. Уже на мосту дочь вскакивала и радостно говорила: «Мама, лебеди-гуси». И махала птицам рукой. Да, именно так: лебеди-гуси. Она уже выросла, но мы до сих пор с теплотой вспоминаем об этом.

Место найдется

Коммунальный мост у Нового рынка в Барнауле. altapress.ru.

После новости о том, что мост на Новом рынке будет закрыт на ремонт, горожане всерьез забеспокоились, как будет организовано движение. Но никто так и не задал вопрос — что же станет с лебедем Андрюшей и его стаей?

Altapress.ru заинтересовался судьбой рукотворных птиц. Можно ли их спасти? И куда определить хотя бы на «передержку»?

В первую очередь мы решили обратиться в Барнаульский зоопарк. Сергей Писарев приютил не одно обездоленное животное или птицу, и наверняка не оставит в беде даже питомца из проволоки и бинтов. К тому же, на территории зоопарка уже живут лебеди. А еще там нашел свое место желтый «ушастый» Запорожец.

В барнаульском зоопарке зимой. Анна Зайкова

Сергей Писарев,

директор Барнаульского зоопарка:

Я только «за». Конечно, мы найдем место для лебедей. Зоопарк готов их принять как на время работ на мосту, так и на более длительный срок. Вопрос лишь в том, как к этому отнесется общественность. У нас же давно привыкли только кричать, не предлагая взамен ничего конкретного. Могут и на личности перейти: лебедя сделал Валерий Метелица, мол, при чем здесь Писарев. Но я всегда готов поддержать хорошие идеи. Кроме Андрюши среди лебедей есть много ценных экземпляров, которые нужно обязательно сохранить.

В барнаульском зоопарке зимой. Анна Зайкова

Директор зоопарка добавил, что арт-объекты можно будет разместить рядом с уже живущими в «Лесной сказке» белыми лебедями.

Директор ГМИЛИКА Игорь Коротков тоже не против принять лебедей в музей, но он справедливо заметил, что они должны украшать общественное пространство. И желательно, чтобы их новый дом был поближе к воде.

Игорь Коротков,

директор ГМИЛИКА:

Валерий Метелица создал уникальный объект с историей, который наталкивает на определенные мысли и размышления. Но я всегда считал, что лебеди не совсем на своем месте. Оживленная дорога с постоянным движением и довольно узкой пешеходной частью — не самый лучший вариант. Люди проносятся мимо на машинах, проходят впопыхах пешком. У горожан нет времени и возможности постоять, подумать и полюбоваться арт-объектами. Поэтому их нужно не только сохранить, но и обязательно перенести. Например, в один из парков. А на новом месте поставить рядом подробную информационную табличку, где будет указано: что это за объект, а также кто и при каких обстоятельствах его создал. Так будет правильнее.

В Барнауле мало барнаульцев

На лебеде «Андрюше» появилась траурная лента в память о Валерии Метелице. Анна Зайкова

В беседе с нами Сергей Зюзин отметил, что не удивится, если лебеди канут в лету вместе со старой трубой под равнодушное молчание жителей.

Сергей Зюзин,

спецкорр «Российской газеты»:

На мой взгляд, все дело в том, что в начале века в Барнауле было больше настоящих барнаульцев. Я имею в виду людей, которые любят и ценят то место, где они живут. Сейчас же Барнаул стремительно превращается в город кочевников. Одни уезжают в Питер, Москву, Калининград, Краснодар и даже на Камчатку, другие — приезжают. Чаще это сельчане или представители ближнего зарубежья. Они не знают город, его историю, не пропитываются его духом. Большинству из них просто плевать на традиции, на то, в какой среде будут жить их дети. Может, потому, что дети тоже уедут?

Дом «Под шпилем». Анна Зайкова

Он добавил, что краевая столица стала терять один свой символ за другим.

Сергей Зюзин,

спецкорр «Российской газеты»:

За Барнаул теперь просто некому заступиться. Представьте, что было бы в Питере, Екатеринбурге или Хабаровске, если бы кто-то покусился на городские достопримечательности. Не мною сказано: «Бойся равнодушных! Это с их молчаливого согласия совершается все зло на земле!» В моем представлении, то, что сейчас творится с архитектурным обликом Барнаула — это абсолютное зло.

Андрюша будет жить

Коммунальный мост у Нового рынка в Барнауле. altapress.ru.

Altapress.ru удалось выяснить, что вопросом сохранения лебедей власти города и организация, разработавшая проект, задумались давно. Об этом нам рассказали в компании «Запсиб-Мост». Нам пояснили, что было принято решение аккуратно демонтировать арт-объекты и вместе с беседкой (она расположена сбоку от моста — Прим. ред.) перенести на специально оборудованную площадку рядом с путепроводом.

«Новое место будет не на действующих трубах. Это нужно для того, чтобы в случае какой-то аварийной ситуации не пришлось ломать объекты. На время подготовки площадки предусмотрено место для их хранения», — рассказали в компании.

В Барнауле на мосту у нового рынка установили новых лебедей. Стас Хазиев

Но как отнесутся горожане к смене «гнездовья»?

Например, журналист Леонид Вихрев считает, что в случае, если лебедей перенесут, будет утерян дух этого места, трогательная история, связанная с ним.

Леонид Вихрев,

журналист:

Тот факт, что один из символов Барнаула сохранят — это хорошее дело. Но представьте, что Эйфелева или Пизанская башня «переехали» в другой город. Согласитесь, будет уже совершенно не то. Конечно, в случает с лебедем формально объект останется, но уйдет нечто большее. Андрюша ведь окажется оторван от своей среды. И мало кто вспомнит потом, с чего все начиналось — с отвода трубы. Никто даже не задумается, кто был первым автором — случайность или техническая необходимость.

Вихрев предложил: почему бы над действующей не установить стилизованную трубу. На ней хорошо бы угнездились рукотворные лебеди.

Алтапресс