Алтапресс: Несмотря на пандемию алтайские турбазы и санатории заполнены «под завязку»

Интерес к отдыху в Алтайском крае огромный, заполняемость турбаз и санаториев весьма высокая, сообщил в ходе пресс-конференции губернатор Виктор Томенко. Но каких-либо дополнительных антиковидных ограничений вводить не планируется — достаточно существующих правил, и бизнес сам заинтересован в том, чтобы их соблюдать.

Белокуриха. @kurort_belokurikha

Туристический сезон-2021 в Алтайском крае проходит намного лучше, чем прошлый — тогда, если помните, почти три месяца турбазам и санаториям запретили принимать отдыхающих. Но сейчас — совсем другое дело.

Туристический кэшбэк (возврат части затрат на отдых) и ограничения на зарубежные поездки повысили спрос на отдых в Алтайском крае. По словам Виктора Томенко, интерес к отдыху огромный, заполняемость в выходные дни больше 100% — существующих мест не хватает.

Ну и в будние дни тоже загрузка очень приличная: от 80 до 95% по нашим основным территориям, — добавил губернатор.

Между тем, в июле 2020 года речь шла о десятках заразившихся коронавирусом, в июле 2021 — почти о трех сотнях. Будут ли вводить в регионе какие-то новые антиковидные ограничения для туристов? Нет, не будут: существующих правил, разработанных санитарными службами страны, вполне достаточно, полагает губернатор.

К примеру, алтайские санатории и турбазы требуют от отдыхающих справки об отсутствии контакта с больными COVID-19, иногда — справку о ПЦР-тестировании. Но — не более того: вводить предъявление сертификата о вакцинации при заселении (как в Краснодарском крае) на Алтае не планируется.

Причем, как считает Виктор Томенко, турбизнес учел прошлогодние уроки пандемии. И старается все правила соблюдать — это в его интересах.

Белокуриха. @kurort_belokurikha

В основном наши организации и предприниматели, которые эту деятельностью ведут, относятся к выполнению этих правил внимательно. Такая коллективная ответственность у них существует и свой внутриотраслевой разговор идет о том, как все должно быть организовано, взаимопомощь и взаимный контроль осуществляется. Потому что все понимают — если вдруг посыпется в одном месте, мы будем вынуждены принимать решение не в отношении конкретной организации, а отраслевое, — объяснил Виктор Томенко.

Губернатор также сообщил, что органы внутренних дел отслеживают места с большим притоком отдыхающих, а минздрав «несколько усилил мощности своих учреждений» на этих территориях, чтобы оказывать помощь и наблюдать за развитием ситуации.

Алтапресс