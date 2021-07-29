Алтапресс: Уголовное дело возбудили из-за массового заболевания детей коронавирусом в алтайском лагере

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, возбуждено в Республике Алтай после массового заболевания детей коронавирусом в лагере «Манжерок».

Коронавирус. Пандемия. Маска. CC0

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, в текущем месяце в детском оздоровительном лагере в селе Озерное находилось 127 детей и 27 работников.

«24 июля к врачу-педиатру районной больницы обратился несовершеннолетний воспитанник с повышенной температурой тела, рвотой и головной болью. По результатам медицинского исследования у него выявлено наличие инфекции COVID-19. После изъятия сотрудниками Роспотребнадзора биологических материалов у 24 детей возрастом от 8 до 15 лет и трех вожатых лагеря выявлена инфекция COVID-19», — указывают в СКР.

Все заболевшие дети и работники были направлены для лечение, деятельность лагеря приостановлена, проведена дезинфекция.

Следователи уже выявили ряд нарушений, которые могли способствовать распространению ковида среди несовершеннолетних.

Расследование продолжается.

Алтапресс