Алтапресс: Там прохладно и Левитан. Как работают музеи Барнаула, пока все отдыхают, и что в них можно увидеть

Театры в отпуске, концерты отменили, «Аз.Арт.Сибирь» заканчивается, а в кино вы уже и так были. Куда сходить? У Altapress.ru есть идея. В то время как весь Барнаул погружается в культурное «затишье», музеи активно открывают выставки, придумывают экскурсии, расчехляют скифские мечи и кости мамонтов. Смотрим, что смотреть.

Искусство. unsplash.com

Краеведческий: купцы и трилобиты

В Алтайском краеведческом музее этим летом работают две новые и интересные экспозиции, одна из них — онлайн.

Первая — это большая палеонтологическая выставка «Доисторические миры», которая открыта до конца августа. Коллекция музея насчитывает более 600 палеонтологических экспонатов, в экспозиции представлено 200.

Выставка «Доисторические миры». Анна Зайкова. Выставка «Доисторические миры». Анна Зайкова. Выставка «Доисторические миры». Анна Зайкова. Выставка «Доисторические миры». Анна Зайкова. Выставка «Доисторические миры». Анна Зайкова.

Там можно увидеть окаменелых трилобитов, которые обитали на Алтае 400 млн лет назад, настоящие кости мамонтов, шерстистых носорогов, бизонов и пещерных медведей, окаменелый бивень трогонтериевого слона, множество удивительных растений и морских животных, сохранившихся в камне раковин. Вход на выставку свободный, можно прийти с экскурсией или просто так.

Также краеведческий в этом году открыл виртуальную персональную выставку Алены Наволокиной «Один на один». Работы молодой барнаульской художницы можно рассматривать на сайте музея до 8 августа.

Алена Наволокина. Никита Постоялко

Гости музея могут записаться и на пешеходные экскурсии: прогуляться по Петропавловской линии и познакомиться с самым старым каменным зданием города, узнать историю Демидовской площади, дома купца Шадрина и первого барнаульского небоскреба, послушать рассказы о купцах и о том, что можно было купить в местных магазинах сто лет назад. А по выходным в краеведческом проводят лекции и мастер-классы, в том числе детские.

Подробнее: myagkm.ru

ГМИЛИКА: скифы и паззлы

В Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая все лето можно посещать программы выходного дня.

Так, 31 июля там проведут экскурсию «Послание от сердца к сердцу», где познакомят с историей появления почтовой открытки и покажут самые интересные экспонаты из фондов музея. Также в субботу в ГМИЛИКА пройдет экологическая интерактивная программа для детей «Заповедными тропами Тигирека», где расскажут об одном из самых молодых заповедников России во время игр в «пятнашки» и паззлы.

Скифский меч. ГМИЛИКА.

Кроме того, в музее уже сегодня можно увидеть уникальный скифский меч VI-V вв. до н. э, который почти 10 месяцев приводили в порядок реставраторы Центра имени академика И.Э. Грабаря в Москве. Железный меч весом более двух килограммов пролежал в земле около 2,5 тыс. лет, пока его случайно не нашел местный житель на пашне у села Ключи. Это образец оружия племен, населяющих Алтай в скифское время, великолепный, богато украшенный артефакт, ради которого точно стоит заглянуть в ГМИЛИКА этим летом.

Подробнее: gmilika22.ru

«Город»: космонавты и Ковш

В музее «Город», как обычно, одновременно работают несколько экспозиций.

До 22 августа на Льва Толстого, 24 открыта выставка «‎Обь судоходная»‎, где можно увидеть уникальные архивные документы и фотографии барнаульского речного флота, познакомиться с историей гребного спорта и обстоятельствами происхождения Ковша.

Пейзажи. Владимир Кикоть.

Также в «Городе» работает выставка «Перевал». Она посвящена памяти барнаульского художника и педагога Владимира Кикотя, который умер в июле 2020 года. Владимир Кикоть писал в жанре пейзажа, в лучших традициях русской реалистической школы, его работы хранятся в Государственном художественном музее Алтайского края, частных коллекциях в России и за рубежом. Увидеть его картины в «Городе» можно до 10 августа.

Есть еще три экспозиции, которые стоит посмотреть этим летом в музее «Город»: они о развитии Барнаула в XIX и XX веках и об авиации и космонавтике на Алтае. Каждую субботу в 13:00 музей проводит для всех обзорную экскурсию.

Подробнее: музей-город.рф

ГХМАК: импрессионисты и еще 25 выставок

Художественный музей Алтайского края приглашает всех сразу на восемь выставок.

А.О. Никулин. Вид к острову Лидо. 1904. ghmak.ru

Самая интересная открылась в большом зале музея на прошлой неделе. Это экспозиция «Русский импрессионизм», где представлены шедевры Константина Коровина, Исаака Левитана, Сергея Виноградова, Михаила Нестерова, Игоря Грабаря, Дмитрия Налбандяна, Андрея Никулина, а также других известных художников первой половины ХХ века из собрания ГХМАК. Их можно увидеть в музее до 5 сентября.

Также этим летом ГХМАК покажет акварели барнаульского художника Валерия Булатова (70 новых работ), живопись и графику знаменитой творческой династии Маковских, путевые иконы и паломнические реликвии XVIII- начала XX века, классику игрушечного промысла России, мини-выставку декоративно-прикладного искусства и другие проекты.

Виртуальные выставки в Художественном тоже есть: их 18.

Подробнее: ghmak.ru

Алтапресс