ГОРНЯК22 29.07.2021
Коронавирус

Алтапресс: Стало известно, когда и в каком формате в Барнауле пройдет День города

Горняк22
11 часов Ago

День города в Барнауле в этом году состоится в субботу, 11 сентября, следует из постановления, подписанного главой города Вячеславом Франком.

Авиашоу пилотажной группы «Стрижи» в Барнауле. Анна Зайкова, altapress.ru.

В документе говорится: «организовать празднование Дня города Барнаула в рамках проведения праздничных мероприятий, посвященных 291-й годовщине образования города Барнаула».

Также в тексте названа дата праздника — 11 сентября. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя главы администрации города по социальной политике.

Исходя из приложения к документу, можно сделать вывод, что День города в текущем году пройдет в привычном формате, несмотря на пандемию коронавируса.

В частности, комитету по культуре поручено до 3 сентября разработать сценарии мероприятий, посвященных празднику.

Авиашоу пилотажной группы «Стрижи» в Барнауле. 1 Авиашоу пилотажной группы «Стрижи» в Барнауле. Анна Зайкова, altapress.ru.

К этому же времени комитету по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи вместе с УМВД России по Барнаулу необходимо будет разработать схемы движения транспорта с учетом мест проведения праздничных мероприятий.

Напомним, что в прошлом году Барнаул отмечал юбилей — краевой столице исполнилось 290 лет. Торжества прошли с большим масштабом. Пандемия COVID-19 не стала препятствием для праздника.

При этом после Дня города выяснилось, что губернатор Виктор Томенко заболел коронавирусом. Глава региона был госпитализирован. Усугубилась в этот период и общая ситуация с заболеваемостью ковидом.

Алтапресс

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