Алтапресс: В День Победы в Барнауле на праздничной площадке будут прививать от коронавируса

В Барнауле по-прежнему можно бесплатно поставить первую прививку «Спутник V» в мобильном пункте вакцинации. В связи с майскими праздниками у них изменился график работы.

Мобильный пункт вакцинации в Барнауле. @minzdravalt

Так, мобильные пункты у ТРЦ «Пионер» и «Весна» с 4 мая будут работать с 10:00 до 16:00.

Также 8, 9 и 10 мая с 10:00 до 16:00 часов будет работать прививочный пункт на площади Сахарова, сообщает пресс-служба краевого правительства. Напомним, что мобильный комплекс оттуда убрали 1 марта.

По данным краевого оперштаба, 4 мая в крае проходят вакцинацию 194 103 человека, из них 71 021 человек получили первую прививку, 123 082 человека привиты полностью (получили две прививки).

Алтапресс