Алтапресс: «Нужно смотреть, чтобы не борзели». Как глава «Справедливой России» посетил Барнаул

Глава справедливороссов Сергей Миронов выяснял, как бедствуют представители малого бизнеса и обычные жители Алтайского края. Чего ждут потенциальные избиратели, что пообещал партийный лидер, и как он оценивает губернатора Виктора Томенко — рассказывает altapress.ru.

Сергей Миронов в Барнауле. Июль, 2021 год. Дмитрий Лямзин.

Дорогой металл

Первым дело Сергей Миронов посетил предприятие малого бизнеса — Новоалтайский завод энергетического оборудования. Его встретил заместитель генерального директора Евгений Куксин, бородатый человек в футболке.

На предприятии работают 50 человек. 12 лет завод занимается изготовлением котельного оборудования — всем тем, что используется как на предприятиях коммунального хозяйства, так и на других производствах, например, в пищевой промышленности.

Поставляет свою продукцию этот завод по всей России и странам СНГ. Также идут растянутые пандемией переговоры с кубинскими покупателями на поставку запчастей для ТЭЦ.

Все бы ничего, но из-за подорожания металла у производства возникла большая проблема.

Сергей Миронов в Барнауле. Июль, 2021 год. Дмитрий Лямзин.

Евгений Куксин,

заместитель генерального директора:

В конце прошлого года цена металла поднялась почти в три раза. И те контракты, которые мы заключили в ноябре с поставкой в мае, в итоге выполнили в ноль. Денег хватает только на то, чтобы платить налоги и заработную плату. А в это время конкуренты работают «в серую», за счет чего позволяют себе снижать цены — так что, зарабатывать непросто. Мы повысили цены в два с половиной раза — меньше заказывать у нас не стали, потому что зиму никто не отменял, потребность в нашем оборудовании есть. Но если его закупает ЖКХ, значит это и на тарифы повлияет.

Есть у предпринимателей мечта построить единый собственный цех в Новоалтайске (сейчас часть производства находится в арендуемом у «Алтайгеомаша» помещении). Как утверждает Куксин, уже куплена земля, есть проект и разрешение на строительство. Но не хватает оборотных средств. «А в программах поддержки столько бюрократических проволочек. Пока начинаешь оставлять одну заявку — предложение закрывается. Вторую — не подходим». — рассказывает он.

Также предприятие испытывает кадровый голод. По словам Куксина, приходят студенты — знают только, как выглядит сварочный щиток.

Сергей Миронов в Барнауле. Июль, 2021 год. Дмитрий Лямзин.

Сергей Миронов прокомментировал это так:

«Представители малого и среднего бизнеса всегда на слова о поддержке отвечают: „Мы не штаны — поддерживать не надо. Вы не мешайте“. Надо сделать налоговую систему понятной, предсказуемой и не повышать налоги этому бизнесу, который и так еле-еле выживает. А еще — нужно смотреть, чтобы монополисты, поставщики металлов и ресурсов, не борзели и не пытались нажиться на тяжелой ситуации».

Отвратительная вода

Далее руководитель партии встретился с жителями десятка районов Алтайского края. Каждый привез из дома по бутылке воды из-под крана: где-то коричневая, где-то зеленая, практически в каждом образце — внушительного размера осадок.

«Я вытащил из пятидесятилитрового водонагревателя почти полное ведро накипи. 7 литров за год!», — возмущается житель села Зудилово Первомайского района.

Сергей Миронов посетил Барнаул. Дмитрий Лямзин.

Анастасия Филиппова из села Первомайское Бийского района собирала литр воды двадцать минут: «Башню построили, когда в селе жило меньше 2 тыс. человек. Сейчас нас 6 тыс», — рассказывает она.

В нагорной части Усть-Чарышской пристани и вовсе нет централизованного водопровода. Жительница села рассказывает, что там живут в основном пенсионеры, которым завозят питьевую воду.

По региональной программе «Чистая вода» в селе Крутиха еще при Александре Карлине начали строить водоочистные сооружения. «6 лет прошло, стоят, не работают», — рассказывает Наталья Воронина.

У ее односельчанки летом даже грязной воды нет: стираются, когда пойдет дождь. «Село большое, башня одна. Куда только не обращались, только Путину написать осталось. Прорвало возле дома трубу, разрыли у ограды грунт — три недели стоит, никому дело нет», — говорит она.

Сергей Миронов в Барнауле. Июль, 2021 год. Дмитрий Лямзин.

Депутат АКЗС от «Справедливой России» Людмила Суслова сообщила своему руководителю, что показатель успешности программы «Чистая вода» равен 92%. «Проблему надо сначала признать, чтобы ее решить», — говорит она.

«Это просто издевательство», — заключил Сергей Миронов. Он пообещал подготовить официальный депутатский запрос губернатору Виктору Томенко, а после, если это будет безрезультатно, и президенту.

«Проблем с тем, что в населенном пункте нет централизованного водопровода, в стране много. Но, с точки зрения качества, такую воду я вижу впервые. Проблема явно переросла региональный уровень, к сожалению, силенок у края решить ее не хватит», — признался он в беседе с журналистами.

Сергей Миронов посетил Барнаул. Дмитрий Лямзин.

Застройка частного сектора

Политик встретился и с барнаульцами, жителями частного сектора, выступающими против изменений в генплане, в результате которых их территория попадает под многоэтажную застройку. Встречали и провожали они Миронова аплодисментами.

По словам местных жителей, они боятся, что застройщики вынудят их продавать дома за бесценок, если соседи пойдут на сделку со строительными компаниями.

Людмила Тощенко,

председатель инициативной группы:

Точечная застройка не решает проблемы жилфонда. Социальную инфраструктуру не строят: нет школ, больниц и детских садов, а жилья перебор. Обращались и к Томенко, и в прокуратуру — одни отписки. Администрация города создала такие условия, при которых жители страдают от строителей. Тем временем глава Барнаула ни разу за все время не встретился с народом. Мы разгневаны. Путин встречается, Собянин встречается. Москва — другое государство? Почему Барнаул так себя ведет?

Сергей Миронов посетил Барнаул. Дмитрий Лямзин.

Партийный лидер пообещал, что напишет официальное обращение к губернатору, после чего, в случае неудачи, «готов обращаться дальше».

Что еще сказал Миронов:

О встрече с Виктором Томенко

Впервые с ним пообщался, он вспомнил, что видел меня, когда я еще был председателем Совета Федерации. Кажется, человек понимает ответственность, профессионально готов. Предупредил, что, если краевые власти не возьмутся за все эти проблемы, я, конечно, буду обращаться к президенту. Визитом доволен.

Об объединении партии с КПРФ

Обязательно это сделаем. Единственное, Захар у нас такой парень, романтик, на объединение с Геннадием Зюгановым никогда не пойдет. Там целый ряд обстоятельств. А так мы по 90% позиций предвыборных кампаний ничем не отличаемся — только программой «Справедливый базовый доход».

Чем помогали «большие политики» жителям региона

В 2009 году, на тот момент еще премьер Владимир Путин во время визита на Алтай дал отмашку строить Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования.

Незадолго до своей отставки Дмитрий Медведев побывал в селе Санниково Первомайского района. После того, как жительница поселка «бухнулась» на колени перед премьером, горячая вода удивительным образом появилась. Также выделили федеральные средства на строительство спортивного комплекса.

Михаил Мишустин в Барнауле. altairegion22.ru.

Нынешний премьер Михаил Мишустин во время мартовского визита потребовал у губернатора разобраться с ситуацией с газификацией придорожного комплекса «Горная страна». Пока не газифицировали.

Алтапресс